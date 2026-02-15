Người bán hoa tết ở TP.HCM cười tươi như hoa: 'Bí quyết là... không nói thách'

Dạo quanh nhiều chợ hoa tết ở TP.HCM như chợ hoa Bình Đông, chợ hoa Trên bến dưới thuyền, chợ hoa công viên Gia Định, chợ hoa công viên 23/9… nhiều tiểu thương, nhà vườn nở nụ cười tươi như hoa, cũng có người còn nhiều hoa chưa bán hết.

"Đó giờ mình không nói thách, nên khách thương ủng hộ!"

Bán ở chợ hoa tết công viên 23/9 mỗi dịp xuân về mười mấy năm nay, chị M.E, một nhà vườn ở Bến Tre cũ (Vĩnh Long) năm nay mừng rỡ chia sẻ với phóng viên rằng tình hình buôn bán của chị khả quan.

Mai vàng rực rỡ chợ hoa công viên 23/9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Mang hàng trăm chậu mai nhỏ mini với giá từ 200.000 đồng/chậu, chị M.E cho biết tính tới ngày 28 tết, chị đã bán quá nửa. Với nhà vườn như chị, đây là một tín hiệu vui vì theo chị năm nay kinh tế khó khăn, bán được như vậy thời điểm này là "quá mừng".

"Mình bán mười mấy năm nay, chưa bao giờ nói thách với khách hết, nên khách tin tưởng, khách thương và ủng hộ. Nhiều người quen từ mùa tết này đến mùa tết khác ghé ủng hộ", chị chia sẻ bí quyết.

Chị M.E cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm vui với người dân TP.HCM, khi nhiều khách tìm tới mua rồi trả giá. Sau khi chị đồng ý bớt, họ dùng số tiền đó lì xì ngược lại khiến chị cảm thấy ấm lòng.

Nhà vườn cho biết năm nay, chị cùng chồng và 2 con nhỏ từ quê lên TP.HCM bán tết. Dù có vất vả nhưng chị cảm thấy hạnh phúc khi được mang những chậu hoa cả năm dày công vun trồng đến thành phố lớn, mang sắc xuân về nhà cho mọi người.

Không khí buôn bán sôi động ở các chợ hoa xuân 28 tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhà vườn này hy vọng năm nay chị sớm bán thêm được nhiều hàng để ngày mai 29 tết, cả gia đình về lại quê đón tết trong niềm vui lớn. Chị cũng gửi lời cảm ơn tới những vị khách suốt bao năm qua ghé ủng hộ chị mỗi mùa tết.

Cũng bán ở chợ hoa này, ông Chín Nho năm nay cũng phấn khởi khi đã bán hết các chậu vạn thọ và mào gà khi chỉ mới 28 tết. Ông cho biết nhờ buôn bán lâu năm ở chợ, có nhiều khách quen ủng hộ nên hầu như năm nào tình hình cũng khả quan.

Ông cho biết thêm ngày mai 29 tết, ông sẽ cùng người thân về lại quê ăn tết. Hôm nay và sáng sớm mai, ông vẫn cố bán nốt những chậu hoa mai vàng còn lại, hy vọng tình hình khả quan.

"Đừng có nói thách là khách mua!"

Một nhà vườn bán mai vàng ở công viên Gia Định năm nay cũng bán hết sớm cho biết anh ra đúng giá, khách thấy phù hợp nên mua ủng hộ. Theo anh, chỉ cần bán không nói thách, không hét giá, thì khách thấy hợp lý sẽ ủng hộ.

Nhà vườn hy vọng tối 28 tết sẽ bán hết hàng ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tất nhiên, cũng có những người họ trả giá quá đáng. Nhưng tôi không trách hay giận gì! Thuận mua vừa bán, thấy không bán được thì nói không bán thôi. Làm ăn buôn bán nên mấy chuyện này là bình thường!", anh chia sẻ.

Bà Kim Thanh (52 tuổi) đi chợ hoa xuân công viên Gia Định chia sẻ năm nay, mặt bằng chung bà thấy giá hoa được người bán nêu ra khá phù hợp, không phải trả giá nhiều.

Vị khách cho biết đi mua hoa, lúc nào bà cũng phải trả giá, tuy nhiên việc trả giá phải hợp lý. "Trả làm sao cho mình và người bán vẫn vui. Chứ trả quá đáng, chỉ nghĩ cái lợi cho mình thì không được. Mỗi mùa tết người ta lặn lội lên bán có một lần, nên cái gì cũng phải cân bằng, phù hợp", bà chia sẻ.