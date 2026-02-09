0 giờ ở chợ hoa tết công viên Gia Định vẫn có người ghé mua

0 giờ, tại chợ hoa công viên Gia Định (TP.HCM), không khí mua bán vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Dọc các lối đi, người tất bật sắp xếp lại chậu cây cho ngay ngắn, người cặm cụi tỉa lá, tuốt cành, chỉnh dáng. Mỗi người một việc, nhưng điểm chung dễ nhận thấy là gương mặt ai cũng phảng phất nét mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng.

Dù đã hơn nửa đêm, hoạt động vận chuyển hoa vẫn diễn ra liên tục. Những chuyến xe máy, xe ba gác chở hoa ra vào không ngớt, giao hàng cho khách lẻ hoặc đưa thêm cây mới từ các điểm tập kết vào chợ. ẢNH: THÁI PHÚC

Không ít tiểu thương vừa trồng hoa, vừa ngồi tựa lưng vào chậu cây, ánh mắt lơ đãng chờ khách ghé hỏi mua. Đêm muộn, người qua lại thưa dần, nhưng họ vẫn không dám rời mắt khỏi lô hàng của mình.

Tiểu thương hướng ánh mắt về phía dòng xe cộ, liêm diêm chờ khách ghé mua hoa, dù đêm đã muộn ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Nguyễn Thị Hậu (34 tuổi), quê tỉnh Bến Tre, tiểu thương tại chợ hoa công viên Gia Định cho biết mới dọn lên từ từ sáng hôm nay. "Mọi năm 23 tháng Chạp mới dọn lên, năm nay hoa nở sớm, mới 20 là phải dọn lên bán rồi", chị Hậu nói.

Vừa dọn hàng từ sáng, chị Hậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ban ngày lo sắp xếp, bán buôn, ban đêm lại tất bật tưới nước, tỉa lá, giữ cho hoa không bị héo, gãy cành.

Vừa dọn hoa lên chợ từ sáng, chị Hậu vẫn tất bật chăm sóc, sắp xếp hàng hóa đến tận khuya ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Hậu, năm nay giá hoa đã hạ đáng kể so với năm trước. Một cặp cúc mâm xôi cỡ lớn chị bán với giá 190.000 đồng, thấp hơn nhiều so với các mùa tết trước. Thế nhưng, sức mua vẫn chậm. “Khách cứ kỳ kèo trả giá rồi đi. Hoa này nếu mua về có thể chơi đến hơn mùng 10 mới tàn, nhưng thấy nở bung quá nên nhiều người không dám mua”, chị Hậu nói.

Nỗi lo lớn nhất của chị Hậu là lượng hoa đã đặt cọc với nhà vườn từ trước. Nếu không bán hết, chị buộc phải ôm hàng, chấp nhận lỗ vốn.

Không chỉ người lớn, những đêm chợ hoa cũng có sự góp mặt của các bạn trẻ theo chân gia đình lên bán hàng. Nguyễn Thị Thảo Như (17 tuổi), theo gia đình từ Long An lên TP.HCM bán hoa kiểng, cho biết đây là thời điểm em mong chờ nhất trong năm. “Em chỉ mong bán được hết hoa sớm để cả nhà về quê dọn dẹp, chuẩn bị đón tết”, Như nói.

Dù đã khuya, nhiều tiểu thương vẫn tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa, chỉnh lại dáng cây, lau lá, gom rác quanh khu vực bán để sẵn sàng cho ngày hôm sau.

Tiểu thương vẫn chăm chút tỉ mẫn cho từng chậu hoa kiếng, dù cho đã là nửa đêm ẢNH: THÁI PHÚC

Khi công việc tạm ổn, một số tiểu thương dựng lều bạt, mắc võng ngay bên cạnh lô hàng để chợp mắt. Giấc ngủ giữa chợ hoa chỉ kéo dài vài tiếng, đủ để họ lấy sức cho một ngày buôn bán mới.

Với những tiểu thương đã sắp xếp xong lô hàng của mình, họ tranh thủ dựng liều, mắc võng để ngủ tạm ẢNH: THÁI PHÚC

Có người còn chọn cách “nằm sương”, quấn tạm chiếc áo mỏng, bất chấp thời tiết đêm khuya se lạnh. Với họ, việc trồng hoa quan trọng hơn sự thoải mái cá nhân. ẢNH: THÁI PHÚC

Đối với những xe chở hoa từ các tỉnh về thành phố vào tối muộn, ngày lao động chỉ mới bắt đầu. Anh Nguyễn Văn Bá (36 tuổi) quê tỉnh Bến Tre, tiểu thương buôn hoa tại khu vực công viên Gia Định, cho biết năm nay anh lên TP.HCM sớm hơn mọi năm. “Những năm trước thường phải sát ngày 23 tháng Chạp mới bán được. Năm nay tôi lên sớm, chỉ mong mấy ngày tới thời tiết thuận lợi, không mưa gió, để việc mua bán suôn sẻ, có thêm chút thu nhập trang trải dịp tết”, anh Bá nói.

Những xe tải chở hoa kiếng tấp nập ra vào tại chợ hoa tết ẢNH: THÁI PHÚC





Những lao động trẻ hoạt động xuyên đêm, khuân vác các chậu hoa kiểng từ khắp mọi nơi đến TP.HCM để phục vụ người dân ẢNH: THÁI PHÚC

Trong ánh đèn vàng hắt xuống các lối đi, những xe tải, xe ba gác chở hoa vẫn tấp nập ra vào chợ. Mỗi chuyến xe mang theo hy vọng bán hết lô hàng trước giao thừa, để những đêm thức trắng nơi chợ hoa không trở thành nỗi lo kéo dài sang năm mới.