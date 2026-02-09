Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chợ hoa đào tết 'ship từ vườn' ngay trung tâm TP.HCM, có cây giá gần 20 triệu

Phan Diệp
Phan Diệp
09/02/2026 06:00 GMT+7

Tại công viên 23.9 ngay trung tâm TP.HCM, nhiều gian hàng bán hoa đào tết 'ship từ vườn' ở miền Bắc, giá từ vài triệu đến 20 triệu đồng, thu hút khách những ngày cận tết.

Công viên 23.9 (phường Bến Thành, quận 1 cũ) những ngày này đã trở thành điểm bán hoa tết. Hoa cúc, mai, đào, quất... với nhiều màu sắc rực rỡ đã phủ kín công viên.

Trong cái nắng của miền Nam, màu hồng ngọt ngào của của những cây đào bích, đào phai thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những gian hàng bán hoa đào tết chuyển từ miền Bắc vào đông khách ghé lựa hơn cả.

Chợ hoa đào tết ở TP.HCM

Từ những chậu hoa đào cao lớn đến 2 m cho đến những cành đào huyền, cành mini cắm bình đều được khách hàng ở TP.HCM ghé mua đem về nhà chưng tết sớm.

Chị Nguyễn Nhật Linh (27 tuổi, ở phường Sài Gòn) ghé công viên mua 5 cây hoa đào nhỏ để tặng khách hàng cho biết: "3 năm trở lại đây tôi ưu tiên hoa đào hơn vì nhìn hoa rất xinh xắn. Hoa ở xứ lạnh, mua về chưng trong cửa hàng có máy lạnh thấy phù hợp".

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM bắt đầu tham quan, mua hoa đào về chưng tết

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 2.

Một vị khách mua cây hoa đào giá 5,5 triệu đồng

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 3.

Một cây đào được người bán tiết lộ giá gần 20 triệu đồng được chở về nhà khách hàng sau khi đã chốt đơn, ngày 7.2

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 4.

Không khí mua bán hoa đào tết ở công viên 23.9 nhộn nhịp, khách hàng chọn lựa hoa và chốt đơn liên tục

Ảnh: Phan Diệp

Có chợ hoa đào tết 'đẹp ngẩn ngơ' giữa trung tâm TP.HCM: Bạn biết chưa? - Ảnh 1.

Hoa đào vừa mới được chuyển vào TP.HCM khoảng 2 - 3 ngày nay

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 5.

Hương sắc hoa đào tràn ngập phố phường TP.HCM

Ảnh: Phan Diệp

Đủ loại hoa tết, giá nào cũng có

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực công viên 23.9 có khoảng 10 gian hàng chuyên bán hoa đào. Tất cả các tiểu thương ở đây đều đến từ các vườn ở Hưng Yên, Hà Nội... Nhiều người đã có kinh nghiệm đem hoa đào miền Bắc vào TP.HCM bán gần 20 năm.

Gia đình anh Phan Ngọc Hà, vườn đào Bác Cương ở Hưng Yên cho biết: "Nhà tôi 16 năm đem hoa đào vào TP.HCM. Năm ngoái tôi bán đến 28 tháng chạp là hết hoa, về nhà sớm. Năm nay giá cả ổn định, chất lượng hoa tốt. Đặc biệt là nhà tôi độc quyền chậu hoa đào tạo kiểu lục bình ở khu này".

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 6.

16 cây hoa đào khoảng 2 năm tuổi được trồng để tạo thành dáng lục bình độc đáo, giá khoảng 10 triệu đồng

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 7.

Nụ hoa đào của chậu lục bình chi chít, chờ bung nở dịp tết

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 8.

Cành đào huyền có giá gần 2 triệu đồng

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 9.

Những chậu hoa khoảng 2 năm tuổi như trong hình có giá gần 2 triệu đồng. Những cây cao, to và nhiều tuổi hơn giá khoảng 7 triệu đồng

Ảnh: Phan Diệp

Chợ hoa tết ở tp.Hcm: Hoa đào quyến rũ chờ đón Bạn - Ảnh 10.

Người dân thích thú tham quan chợ hoa đào miền Bắc, chiều 7.2

Ảnh: Phan Diệp


Khám phá thêm chủ đề

hoa đào tết hoa đào TP.HCM chợ hoa tết giá hoa đào cành đào huyền hoa tết
