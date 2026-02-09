Chợ hoa đào tết 'ship từ vườn' ngay trung tâm TP.HCM, có cây giá gần 20 triệu

Công viên 23.9 (phường Bến Thành, quận 1 cũ) những ngày này đã trở thành điểm bán hoa tết. Hoa cúc, mai, đào, quất... với nhiều màu sắc rực rỡ đã phủ kín công viên.
Trong cái nắng của miền Nam, màu hồng ngọt ngào của của những cây đào bích, đào phai thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những gian hàng bán hoa đào tết chuyển từ miền Bắc vào đông khách ghé lựa hơn cả.
Chợ hoa đào tết ở TP.HCM
Từ những chậu hoa đào cao lớn đến 2 m cho đến những cành đào huyền, cành mini cắm bình đều được khách hàng ở TP.HCM ghé mua đem về nhà chưng tết sớm.
Chị Nguyễn Nhật Linh (27 tuổi, ở phường Sài Gòn) ghé công viên mua 5 cây hoa đào nhỏ để tặng khách hàng cho biết: "3 năm trở lại đây tôi ưu tiên hoa đào hơn vì nhìn hoa rất xinh xắn. Hoa ở xứ lạnh, mua về chưng trong cửa hàng có máy lạnh thấy phù hợp".
Đủ loại hoa tết, giá nào cũng có
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực công viên 23.9 có khoảng 10 gian hàng chuyên bán hoa đào. Tất cả các tiểu thương ở đây đều đến từ các vườn ở Hưng Yên, Hà Nội... Nhiều người đã có kinh nghiệm đem hoa đào miền Bắc vào TP.HCM bán gần 20 năm.
Gia đình anh Phan Ngọc Hà, vườn đào Bác Cương ở Hưng Yên cho biết: "Nhà tôi 16 năm đem hoa đào vào TP.HCM. Năm ngoái tôi bán đến 28 tháng chạp là hết hoa, về nhà sớm. Năm nay giá cả ổn định, chất lượng hoa tốt. Đặc biệt là nhà tôi độc quyền chậu hoa đào tạo kiểu lục bình ở khu này".
