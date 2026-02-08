Cách chọn và chăm sóc hoa đào để nở đúng tết, lâu rụng cánh

Những hình ảnh cành đào bung nở rực rỡ vào dịp tết năm ngoái, lâu rụng cánh của chị Vũ Thanh Nhài (ở Quảng Ninh) từng "gây sốt" trên mạng xã hội. Sở hữu dáng lượn mềm mại, tự nhiên, hoa đào phù hợp với nhiều không gian trưng bày nên được đông đảo người chơi hoa yêu thích. Chị Nhài cũng đã chia sẻ bí quyết giúp đào nở đẹp, bền hoa trong những ngày đầu năm mới.



Theo chị Nhài, cách chọn đào là khâu quan trọng nhất dù mua trực tiếp hay online. Mọi người nên chọn cành đào tươi, thân chắc khỏe, chồi nụ nhiều và mập mạp.

Những cành đào của chị Nhài được mọi người yêu thích trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, cách chọn bình cũng có sự lưu ý, cành đào huyền phù hợp với chiếc bình gốm miệng nhỏ, giúp định vị gốc đào chắc chắn hơn. Kích thước tùy vào cành đào mọi người lựa chọn. Màu sắc của bình thường là nâu mộc phù hợp với không gian nội thất nơi trưng đào.

"Sau khi mua đào về và chưa gỡ dây, mình xịt ẩm toàn bộ cành đào dưới vòi nước ở chế độ phun sương tầm 5 – 10 phút cho hồi hoa. Mình không đốt gốc mà dùng cưa cưa lại gốc, dùng dao sắc gọt khoanh vỏ tầm 10 cm để đào thông mạch và hút được nhiều nước dưỡng nuôi hoa nở", chị Nhài cho hay.

Chị Nhài cũng chia sẻ bí quyết để hoa đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ ẢNH: NVCC

Sau đó, người phụ nữ rửa sạch bình cắm đào và dùng nước sạch có pha gói dưỡng để cắm hoa. Chị để bình đào ở nơi khuất gió để tránh hoa nhanh rụng cánh. Hằng ngày, chị phun sương 1 – 2 lần toàn bộ bề mặt nụ hoa cho đến khi hoa nở có thể dừng. Có thể thay nước trong bình cắm hoa 3 - 5 ngày/lần, và mỗi lần thay nước sẽ thêm gói dưỡng mới để cung cấp dinh dưỡng cho hoa tươi lâu, nụ và lộc lá phát triển. Nếu trời quá lạnh có thể sử dụng nước ấm để cắm giúp đào nở nhanh. Thời tiết nóng mọi người có thể hãm bằng cách cho thêm đá lạnh vào bình nước cắm đào.

Chị Thanh Hải (ở Hà Nội) cho hay nếu mua sớm mọi người chủ động chọn những cây chỉ có nụ và điểm một vài bông hoa. Để chọn được cây đào khỏe nên chú ý đến bông hoa đã nở, cánh hoa dày nở căng mọng, tươi và khỏe, có một vài lộc lá nhú lên.

Để hoa đào nở đúng dịp tết không cần bí quyết cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn cành đào hợp lý, theo dõi độ bung nụ và điều chỉnh các yếu tố như nhiệt độ, nước tưới. Người chơi đào hoàn toàn có thể điều khiển thời điểm hoa nở theo ý muốn.

Hoa đào của chị Nhài bung nở vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ ẢNH: NVCC



