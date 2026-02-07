Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khu 'đất vàng' đường Trần Phú hóa công viên, ngựa khổng lồ cao 8 m gây chú ý

Phạm Hữu
Phạm Hữu
07/02/2026 15:01 GMT+7

Linh vật ngựa cao 8 m, dài 7,5 m, nặng 5 tấn vừa được lắp đặt tại khu 'đất vàng' làm công viên ở đường Trần Phú (TP.HCM) để đón Tết Bính Ngọ.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu "đất vàng" trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TP.HCM) sau thời gian rào chắn thi công đã mang diện mạo mới, trở thành công viên phục vụ người dân. Đây vốn là khu đất trống, chưa được xây dựng nay được chỉnh trang gọn gàng.

So với trước đây, việc cải tạo biến khu "đất vàng" thành công viên tạm thời giúp khu vực trở nên thông thoáng và sạch đẹp hơn.

Ghi nhận vào sáng 7.2, tại đây, các công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như: chỉnh trang bồn cây, lắp thêm các chậu bông. Bên ngoài vỉa hè, công nhân đang lắp đặt các dãy đèn LED. Về tổng thể, cơ bản đã hoàn thành khối lượng lớn của công trình.

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 1.

Khu vực "đất vàng" số 152 đường Trần Phú đổi thay sau khi được cải tạo làm công viên phục vụ Tết Bính Ngọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 2.

Công viên này nằm giáp với 2 đường Trần Nhân Tôn và Trần Phú thuộc phường Chợ Quán, TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 3.

Cảnh quan công viên vào sáng 7.2 sau 2 tuần được chỉnh trang

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 4.

Một góc tiểu cảnh hồ sen, cảnh đào xen kẽ với các chậu bông

ẢNH: PHẠM HỮU

Đại diện đơn vị triển khai chỉnh trang khu vực này cho biết việc chỉnh trang công viên lần này tạo nét mới cho khu đất đã bỏ trống nhiều năm. Tổng diện tích chỉnh trang là 4.000 m2, bao gồm 3.000 m2 làm công viên, còn lại 1.000 m2 là vỉa hè cũng được cải tạo.

Trong 3.000 m2 hiện tại được tạo dựng mặt bằng bằng phẳng, đơn vị đã cho lắp đặt nhiều tiểu cảnh ở các khu vực khác nhau. Ở giữa là hình ảnh linh vật ngựa "khổng lồ" cao khoảng 8 m, dài 7,5 m, nặng 5 tấn, có giá trị lên đến khoảng 2 tỉ đồng. Linh vật này được lắp ghép từ những sợi thép, qua bàn tay của nghệ nhân và tạo hình ảnh ngựa đang đứng. Ngoài ra, linh vật ngựa tại đây còn được lắp đèn toàn toàn thân, về đêm sẽ phát sáng.

Cũng theo đại diện này, tại công viên được trang trí bằng các vật liệu gần gũi như tre và các loại hoa tết hiện có của địa phương như: cúc, mào gà, mai, tắc.. Trong đó, cảnh sắc được trang trí thêm dãy đào hồng cùng hồ sen tạo điểm nhấn cho Tết Nguyên đán năm nay.

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 5.

Điểm nhấn của công viên này là linh vật ngựa "khổng lồ"

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 6.

Linh vật ngựa này cao 8 m, dài 7,5 m được đặt giữa công viên

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 7.

Linh vật ngựa được tạo hình từ những thanh thép tròn nặng đến 5 tấn

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 8.

Các công nhân đang tất bật các khâu trang trí cuối cùng trước khi mở cửa chính thức

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 9.

Ngoài các chậu bông thì những loại kiểng lớn như: tắc, bưởi, mai được mang đến trang trí

ẢNH: PHẠM HỮU

Linh vật ngựa cao 8 m tại khu ‘đất vàng’ làm công viên ở đường Trần Phú - Ảnh 10.

Một số người dân đã tìm đến công viên chụp hình tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Kiều bào hiến kế phủ xanh TP.HCM: Tận dụng đất trống, không gian dư thừa làm công viên

Kiều bào hiến kế phủ xanh TP.HCM: Tận dụng đất trống, không gian dư thừa làm công viên

Tại hội nghị góp ý cho TP.HCM sáng 6.2, nhiều đại biểu kiều bào đề xuất tận dụng đất trống, không gian đô thị bị bỏ quên để làm công viên, tăng mảng xanh và nâng chất lượng sống cho người dân.

Khu 'đất vàng' làm công viên ở TP.HCM thu hút người dân, khách Tây đến vui chơi

Khám phá thêm chủ đề

Đất vàng đất vàng làm công viên tết bính ngọ linh vật ngựa Đường Trần Phú Chợ Quán TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận