Khu 'đất vàng' đường Trần Phú hóa công viên, ngựa khổng lồ cao 8 m gây chú ý

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu "đất vàng" trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TP.HCM) sau thời gian rào chắn thi công đã mang diện mạo mới, trở thành công viên phục vụ người dân. Đây vốn là khu đất trống, chưa được xây dựng nay được chỉnh trang gọn gàng.
So với trước đây, việc cải tạo biến khu "đất vàng" thành công viên tạm thời giúp khu vực trở nên thông thoáng và sạch đẹp hơn.
Ghi nhận vào sáng 7.2, tại đây, các công nhân đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như: chỉnh trang bồn cây, lắp thêm các chậu bông. Bên ngoài vỉa hè, công nhân đang lắp đặt các dãy đèn LED. Về tổng thể, cơ bản đã hoàn thành khối lượng lớn của công trình.
Đại diện đơn vị triển khai chỉnh trang khu vực này cho biết việc chỉnh trang công viên lần này tạo nét mới cho khu đất đã bỏ trống nhiều năm. Tổng diện tích chỉnh trang là 4.000 m2, bao gồm 3.000 m2 làm công viên, còn lại 1.000 m2 là vỉa hè cũng được cải tạo.
Trong 3.000 m2 hiện tại được tạo dựng mặt bằng bằng phẳng, đơn vị đã cho lắp đặt nhiều tiểu cảnh ở các khu vực khác nhau. Ở giữa là hình ảnh linh vật ngựa "khổng lồ" cao khoảng 8 m, dài 7,5 m, nặng 5 tấn, có giá trị lên đến khoảng 2 tỉ đồng. Linh vật này được lắp ghép từ những sợi thép, qua bàn tay của nghệ nhân và tạo hình ảnh ngựa đang đứng. Ngoài ra, linh vật ngựa tại đây còn được lắp đèn toàn toàn thân, về đêm sẽ phát sáng.
Cũng theo đại diện này, tại công viên được trang trí bằng các vật liệu gần gũi như tre và các loại hoa tết hiện có của địa phương như: cúc, mào gà, mai, tắc.. Trong đó, cảnh sắc được trang trí thêm dãy đào hồng cùng hồ sen tạo điểm nhấn cho Tết Nguyên đán năm nay.
