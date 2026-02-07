Hoa tết mọi miền khoe sắc giữa lòng TP.HCM

Mai, đào, cúc, lan... chào đón khách

Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, công viên 23 Tháng 9 vào những ngày giáp tết biến thành vườn hoa khổng lồ. Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, trên đường đi làm nhiều người vẫn cảm thấy bất ngờ khi công viên quen thuộc bỗng trở nên rực rỡ bởi các loại hoa đủ màu sắc. Chợ hoa khổng lồ này không chỉ lớn ở quy mô mà đây còn là nơi hội tụ nhiều loại hoa khắp các vùng miền trong cả nước. Đa phần những cây, chậu hoa đẹp, lạ, độc nhất đều tụ hội về đây chờ xuân đến. Với người dân TP.HCM, mỗi khi thấy hoa tết khắp nơi hội tụ về công viên 23 Tháng 9 là biết rằng tết đã đến thật gần. Và đây cũng là thời điểm nhịp sống hối hả quen thuộc ở một thành phố năng động nhất cả nước dường như cũng phải nhường chỗ cho hương sắc mùa xuân.

Đập ngay vào mắt những người đi qua khu công viên 23 Tháng 9 chính là những chậu cúc đại đóa vàng rực rỡ, có chậu cao quá đầu người. Chị Thủy Dương, một chủ hàng, chia sẻ: Cúc đại từ Nha Trang mới về chợ được một vài hôm. Loại to nhất cao hơn 2 m, giá 12 triệu đồng/chậu, cũng có loại 10 triệu, 6 - 7 triệu và 2 - 3 triệu. Loại càng to thì số lượng càng ít, chỉ vài ba chục chậu, loại nhỏ đến vài trăm chậu. "Số lượng chậu to ít vì việc trồng đòi hỏi nhà vườn phải có nhiều năm kinh nghiệm. Loại này cũng đòi hỏi giống tốt và bên cạnh đó giá thành cao, không gian đủ lớn để chưng nên cũng khá kén khách", chị Dương giải thích về sự chênh lệch giá giữa các kích cỡ chậu.

Hoa tết tấp nập đổ về trung tâm TP.HCM phục vụ người dân ẢNH: CHÍ NHÂN

Những gốc đào Hà Nội bung nở rực rỡ khi vừa vào đến chợ hoa công viên 23 Tháng 9 ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo một số nhà vườn trồng cúc đại miền Trung, để trồng được các chậu cúc khổng lồ cao từ 1,5 - 2 m đòi hỏi kỹ thuật cao cộng với nhiều năm kinh nghiệm. Về cơ bản muốn cho cúc cao lớn ngoài vấn đề phân bón hợp lý còn phải nắm vững thời gian bắt đầu chong đèn và thời gian kết thúc để cây đạt kích cỡ mong muốn mà vẫn kịp nở hoa đúng tết. Chong đèn vào ban đêm để "đánh lừa" nhằm kéo dài thời gian sinh trưởng khiến cây cao hơn bình thường; nhưng phải kết thúc vào thời điểm phù hợp cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý để cây chuyển sang giai đoạn sinh sản - ra hoa. "Năm nay thời tiết bất thường, đặc biệt là lạnh sớm, mưa nhiều nên việc chăm sóc rất vất vả. Bên cạnh đó giá điện tăng, phân bón cũng cao hơn năm ngoái khoảng 30%, chưa kể công lao động tăng, chi phí vận chuyển cao… nên giá thành bán ra có tăng trung bình khoảng 15 - 20% so với năm 2025", anh Nguyễn Văn Triệu, một nhà vườn, cho biết.

Quan sát vào trưa qua 6.2 (19 tháng chạp) cho thấy khá nhiều khách lựa hàng chốt giá các chậu cúc đại, thuê xe tải nhỏ chở xuân về nhà. Ở một góc khác, chiếc xe tải lớn chuyển hàng xuống, nhịp nhàng. Không khí làm việc rất khẩn trương giữa buổi trưa nắng nhẹ. Không chỉ người Việt đi mua hoa chưng tết, chợ hoa 23 Tháng 9 cũng khá đông khách Tây dạo ngắm, hỏi han chụp ảnh. Một nhân viên bán hàng tích cực chào mời: "Cúc mâm xôi Hàn Quốc đủ màu, đủ cỡ vừa về tới, giá chỉ 200.000 đồng/chậu. Đây là hàng mới toanh chuẩn tết không phải hàng giải cứu. Mua số lượng nhiều sẽ được giá ưu đãi đặc biệt, mua mở hàng giùm em đi anh chị ơi". Tới chợ hoa mới thấy, không khí tết đã ngập tràn.

Ở một góc khác, các nhà vườn Hà Nội cũng đã kịp đưa hoa đào về TP.HCM đón tết, nhiều góc bung nở rực rỡ. Vừa tháo dây và những tấm ni lông bảo vệ cây, anh Trần Văn Hưng, một nhà vườn, nói: Năm nay lạnh sớm và nhiều nên hoa đào đặc biệt đẹp. "Thời tiết TP.HCM mát dịu như thế này thì rất thích hợp để chơi hoa đào. Ngoài Bắc bị ảnh hưởng mưa bão nên số lượng sản phẩm không nhiều, bên cạnh đó chi phí vận chuyển tăng nên giá có tăng nhẹ so với năm trước, khoảng 10 - 15% tùy loại", anh phân trần.

Nhà vườn phập phồng trước cao điểm

Vào thời điểm này, nhiều chợ hoa xuân ở TP.HCM bắt đầu sôi động khi lượng hoa kiểng các nơi tấp nập đổ về chợ đón khách mua. Gây ấn tượng mạnh với nhiều người là chợ hoa tết kéo dài đến vài cây số dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (thuộc P.Linh Đông). Nơi đây ngày thường vốn đã là nơi chuyên kinh doanh hoa kiểng quy mô lớn. Trong những ngày cận tết lại thêm bội phần rực rỡ khi hàng chục hàng trăm loại hoa kiểng thi nhau đua sắc.

Chị Thúy Hoa, một chủ vựa, cho biết: Chợ hoa tết đã bắt đầu khởi động từ đầu tháng chạp, nhưng trong 2 tuần đầu sức mua vẫn còn khá chậm. Từ đầu tuần đến nay lượng hàng bán ra bắt đầu tăng khá khi nhiều công ty, doanh nghiệp tổ chức tất niên và chuẩn bị đón năm mới. Tuy nhiên, lượng hàng bán ra thời gian qua vẫn mới đạt khoảng 30 - 35% so với tổng sản phẩm của mùa tết năm nay. "Sự thành bại trong mùa hoa tết chỉ trông chờ vào 7 - 8 ngày cuối cùng sắp đến. Năm nay chi phí đầu vào tăng đáng kể nhưng giá bán ra vẫn tương đương các năm trước vì nguồn cung dồi dào và lo ngại sức mua thấp. Mấy năm gần đây nhiều nhà vườn đã phải ngậm ngùi bán đổ bán tháo vào giờ cuối", chị tâm sự.

Các chậu cúc khổng lồ vừa đến chợ đã được khách hàng rước về chưng tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Cùng nỗi lo về sức mua, anh Lý Trần Minh, một nhà vườn trồng mai, giải thích: Khác với các loại hoa, mai thuộc dạng cây kiểng nên mất nhiều thời gian, công sức chăm sóc và kỹ thuật cao. Chính vì vậy những cây "coi được" thường có giá trị cao. Những năm gần đây sức mua mai đã giảm đáng kể vì dân chơi mai chuyển sang thuê để năm nào cũng có cây đẹp như ý. Năm nay thời tiết bất lợi là một thách thức lớn với bà con nhà vườn. "Vẫn hy vọng thị trường bùng nổ vào những ngày giáp tết", anh lạc quan.

Trong khi đó, tại một số chợ hoa tết, lượng hàng hóa vẫn còn thưa thớt như chợ hoa bến Bình Đông (P.Phú Định). Ở thời điểm hiện tại chợ hoa trên bến dưới thuyền vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy và tấp nập mua bán như ký ức của nhiều người. Chợ hoa nhà giàu Phú Mỹ Hưng vẫn còn vắng kẻ bán người mua. Nhiều chợ hoa xuân chỉ thật sự sôi động từ sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng chạp).