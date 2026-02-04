Nhộn nhịp hoa tết, phố xá thêm sắc màu

4 giờ sáng, con hẻm 52 Hồ Thị Kỷ (P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.1, Q.10, TP.HCM) đã sáng đèn. Những xe chở hoa nối đuôi tiến vào, chở theo cúc, lay ơn, vạn thọ còn đẫm sương đêm... Giữa đống hoa cao ngang người, Nguyễn Minh Tuấn (27 tuổi), chủ sạp hoa nhỏ, cho biết tết không bắt đầu từ ngày 28 hay 29 tháng chạp, mà bắt đầu từ lúc những chuyến xe hoa đầu tiên đổ về thành phố.

Tìm hoa để mua chưng dịp tết ẢNH: THANH NAM

Không khí nhộn nhịp hoa tết, không chỉ có ở trung tâm thành phố. Chiều đầu tháng chạp, một chợ hoa tự phát xuất hiện ở bãi đất trống đường ĐT746 (xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM; trước là TT.Tân Thành, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, tắc kiểng... xếp thành từng dãy.

Ở đây, nhiều người bán là công nhân, người lao động trẻ tranh thủ kinh doanh hoa dịp tết. Trần Quốc Huy (29 tuổi, ngụ xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; trước là xã Hòa Nghĩa, H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) xin nghỉ sớm ở khu công nghiệp để bán mai mini, cúc, vạn thọ.

Hoa tết đủ loại ẢNH: THANH NAM

Người mua hoa cũng phần lớn là các gia đình trẻ. Có người mua để chưng trước nhà trọ, có người mua cho con biết thế nào là hoa tết. Những chậu mai nhỏ, chậu cúc giản dị trở thành cách để tết không bị bỏ quên giữa những ngày làm việc cuối năm.

Những ngày này, dọc các tuyến đường ở P.An Phú, TP.HCM (trước là P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), mai, lan hồ điệp, vạn thọ, lay ơn… được bày bán khiến những con phố vốn quen với nhà xưởng và xe cộ trở nên rực rỡ hơn.

Nguyễn Khánh Vy (26 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết năm nào Vy cũng bán hoa dịp tết. Theo Vy, hoa tết xuất hiện khắp nơi, làm cho nhịp sống của thành phố trở nên khác đi. "Chỉ cần thấy hoa là biết tết tới rồi", Vy nói.

Anh Lê Hoàng Long (34 tuổi, làm việc tại khu công nghiệp VSIP 1, P.Thuận Giao, TP.HCM; trước là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) chọn một chậu lan hồ điệp cho căn chung cư mới. "Không cần mắc tiền. Chỉ cần có hoa là thấy năm mới bắt đầu đàng hoàng", anh chia sẻ.

Chở tết" về nhà ẢNH: THANH NAM

Với nhiều người trẻ, hoa tết không chỉ là hình thức. Một chậu hoa nhỏ đặt trong phòng trọ hay căn hộ mới cũng đủ giúp không gian khác đi, giúp người ta cảm nhận rõ ràng rằng một năm cũ đã khép lại.

Theo Hoàng Vũ Thanh (28 tuổi, ngụ ở đường 100, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), hoa tết gần như là thứ không thể thiếu với người trẻ ở TP.HCM. "Nhà trọ chật hẹp cũng ráng mua chậu cúc nhỏ. Gia đình trẻ chắt chiu cũng dành khoản tiền mua hoa. Hoa giúp người ta tin rằng một năm nữa đã đi qua, và năm mới đang bắt đầu", Thanh nói.

Giữa phố xá đông đúc, hoa tết không chỉ làm đẹp đường phố mà còn đánh dấu khoảnh khắc mùa xuân đang đến rất gần. Từ chợ hoa lớn đến sạp nhỏ ven đường, từ trung tâm thành phố đến vùng ven, sắc hoa lặng lẽ báo hiệu, rằng tết đã về trên phố...