Toàn cảnh 17h ngày 3.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Bên trong lò đào tạo ‘bác sĩ’ thẩm mỹ siêu tốc | Điêu đứng vườn hoa Tết bị phá hoại

Thông đồng với doanh nghiệp nhận hối lộ, lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 6 hầu tòa

Vì lợi nhuận lớn, một số doanh nghiệp đã móc nối, đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 số tiền hơn 2,9 tỉ đồng để những người này tạo điều kiện cho các lô hàng sản phẩm động vật của loài nhai lại có nguồn gốc từ châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Thông đồng với doanh nghiệp nhận hối lộ, lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 6 hầu tòa

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da?

Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM không quá gắt như cao điểm nắng nóng, nhưng cảm giác khô và rát da vẫn khiến nhiều người hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Ghi nhận trong những ngày gần đây tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Võ Văn Tần… vào khung giờ từ 11 đến 14 giờ, nhiều người che kín mặt, mặc áo chống nắng, tìm bóng mát khi dừng đèn đỏ.

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da?

Người vi phạm bỏ xe rời đi: CSGT có đủ điều kiện niêm phong phương tiện?

Thực tế tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn hoặc xử lý vi phạm giao thông, không hiếm trường hợp người vi phạm bỏ xe lại rồi rời khỏi hiện trường. Hành vi này thường xuất phát từ tâm lý lo sợ mức phạt cao hoặc muốn trì hoãn việc lập biên bản vi phạm hành chính. Nhiều người cho rằng khi vắng mặt chủ xe hoặc người điều khiển, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) không được phép chạm vào tài sản hay thực hiện các thủ tục tạm giữ phương tiện theo quy định.

Người vi phạm bỏ xe rời đi: CSGT có đủ điều kiện niêm phong phương tiện?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.