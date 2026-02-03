Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Bên trong lò đào tạo ‘bác sĩ’ thẩm mỹ siêu tốc | Điêu đứng vườn hoa tết bị phá hoại
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bên trong lò đào tạo ‘bác sĩ’ thẩm mỹ siêu tốc | Điêu đứng vườn hoa tết bị phá hoại

Thanh Niên
Thanh Niên
03/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Bên trong lò đào tạo ‘bác sĩ’ thẩm mỹ siêu tốc | Điêu đứng vườn hoa Tết bị phá hoại

Thông đồng với doanh nghiệp nhận hối lộ, lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 6 hầu tòa

Vì lợi nhuận lớn, một số doanh nghiệp đã móc nối, đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 số tiền hơn 2,9 tỉ đồng để những người này tạo điều kiện cho các lô hàng sản phẩm động vật của loài nhai lại có nguồn gốc từ châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam. 

Thông đồng với doanh nghiệp nhận hối lộ, lãnh đạo Chi cục Thú y vùng 6 hầu tòa

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da?

Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM không quá gắt như cao điểm nắng nóng, nhưng cảm giác khô và rát da vẫn khiến nhiều người hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Ghi nhận trong những ngày gần đây tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Võ Văn Tần… vào khung giờ từ 11 đến 14 giờ, nhiều người che kín mặt, mặc áo chống nắng, tìm bóng mát khi dừng đèn đỏ.

Thời tiết TP.HCM hanh khô, nắng nóng: Vì sao ra đường buổi trưa thấy rát da?

Người vi phạm bỏ xe rời đi: CSGT có đủ điều kiện niêm phong phương tiện?

Thực tế tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn hoặc xử lý vi phạm giao thông, không hiếm trường hợp người vi phạm bỏ xe lại rồi rời khỏi hiện trường. Hành vi này thường xuất phát từ tâm lý lo sợ mức phạt cao hoặc muốn trì hoãn việc lập biên bản vi phạm hành chính. Nhiều người cho rằng khi vắng mặt chủ xe hoặc người điều khiển, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) không được phép chạm vào tài sản hay thực hiện các thủ tục tạm giữ phương tiện theo quy định.

Người vi phạm bỏ xe rời đi: CSGT có đủ điều kiện niêm phong phương tiện?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Toàn cảnh 17h: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Cầu thang Hồ Con Rùa được trả lại màu sơn cũ | Vì sao lá trắc bách diệp hút khách ngày tết?

Toàn cảnh 17h: Rùng mình ‘bác sĩ mạng’ tiêm filler chui tận nhà | Hy hữu: Bị rắn độc cắn sau khi sát hại vợ

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Chi cục thú y Vùng 6 nhận hối lộ thẩm mỹ chui nắng nóng thời tiết TP.HCM xử phạt giao thông Iran hoa ly Nhật Kim Anh IVF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận