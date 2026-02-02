Toàn cảnh 17h: Rùng mình ‘bác sĩ mạng’ tiêm filler chui tận nhà | Hy hữu: Bị rắn độc cắn sau khi sát hại vợ

Toàn cảnh 17h ngày 2.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, virus Nipah được phát hiện lần đầu vào cuối những năm 1990, sau một đợt bùng phát viêm não nặng tại Malaysia. Ngay từ những ca bệnh đầu tiên, giới chuyên môn đã nhận ra đây không phải một virus thông thường. Nipah là virus ARN có màng bọc lipid, thuộc họ Paramyxoviridae, chi Henipavirus - nhóm virus có khả năng xâm nhập sâu vào hệ thần kinh trung ương và gây tổn thương đa cơ quan.

Điểm khiến Nipah trở thành "mối lo dai dẳng" nằm ở 3 yếu tố: Tỷ lệ tử vong cao, phổ bệnh cảnh rộng và nguồn gốc sinh thái phức tạp.

Không cần quá rực rỡ hay đắt tiền, một loài hoa có mùi hương nhẹ, giá vừa túi tiền đang dần thu hút sự quan tâm của người mua tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ trong những ngày cận Tết. Hoa Tiên Ông hay Dạ Lan Hương từ cái tên còn xa lạ nay trở thành lựa chọn mới của nhiều người dân TP.HCM khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần.

Thiêng Ngân sinh năm 2003 trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên Thiêng Ngân phải sớm bươn chải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Thiêng Ngân là một trong những giọng ca trẻ được ca sĩ Phi Nhung phát hiện ở một cuộc thi tài năng. Từ khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Thiêng Ngân được nhiều người biết đến và yêu mến hơn, có cơ hội đi diễn nhiều nơi.

