Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Cầu thang Hồ Con Rùa được trả lại màu sơn cũ | Vì sao lá trắc bách diệp hút khách ngày tết?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Cầu thang Hồ Con Rùa được trả lại màu sơn cũ | Vì sao lá trắc bách diệp hút khách ngày tết?

Thanh Niên
Thanh Niên
01/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 1.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 1.2: Cầu thang Hồ Con Rùa được trả lại màu sơn cũ | Vì sao lá trắc bách diệp hút khách ngày tết?

Thót tim tại giao lộ có đèn giao thông “nhảy cóc” loạn xạ khiến người dân thắng gấp

Nhiều tháng qua, hệ thống đèn giao thông tại giao lộ đường số 3 - đường số 14 (KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Tân) liên tục gặp sự cố, khiến người đi đường luôn trong tình trạng 'thót tim' vì đèn giao thông hoạt động không ổn định.

Thót tim tại giao lộ có đèn giao thông “nhảy cóc” loạn xạ khiến người dân thắng gấp

TP.HCM: Đi chợ tết không cần tiền, niềm vui lan tỏa từ siêu thị mini 0 đồng

Nhiều người dân TP.HCM hào hứng mua sắm tết mà không tốn tiền, đó là những gì diễn ra tại siêu thị mini 0 đồng - một hoạt động do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khởi xướng.

TP.HCM: Đi chợ Tết không cần tiền, niềm vui lan tỏa từ siêu thị mini 0 đồng

Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi

Sự kiện diễn ra vào ngày 31.1.2026 đã thu hút hơn 1.200 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước và THPT Nguyễn Diêu tham gia.

Trong chương trình, tất cả những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về tuyển sinh được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp.

Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị rao bán | Vì sao Việt Hương nộp đơn tố cáo

Toàn cảnh 17h: Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị rao bán | Vì sao Việt Hương nộp đơn tố cáo

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Phụ huynh mất ngủ vì vụ thịt hết hạn | Vì sao tiểu thương chợ hoa như ‘ngồi trên lửa’?

Toàn cảnh 17h: 'Tổng tài' đánh người trong quán cà phê khai gì? | Bộ Y tế rà soát vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Hồ Con Rùa Đèn giao thông chợ tết siêu thị mini 0 đồng võ Tây Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận