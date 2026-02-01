Toàn cảnh 17h: Cầu thang Hồ Con Rùa được trả lại màu sơn cũ | Vì sao lá trắc bách diệp hút khách ngày tết?

Toàn cảnh 17h ngày 1.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Thót tim tại giao lộ có đèn giao thông “nhảy cóc” loạn xạ khiến người dân thắng gấp

Nhiều tháng qua, hệ thống đèn giao thông tại giao lộ đường số 3 - đường số 14 (KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Tân) liên tục gặp sự cố, khiến người đi đường luôn trong tình trạng 'thót tim' vì đèn giao thông hoạt động không ổn định.

TP.HCM: Đi chợ tết không cần tiền, niềm vui lan tỏa từ siêu thị mini 0 đồng

Nhiều người dân TP.HCM hào hứng mua sắm tết mà không tốn tiền, đó là những gì diễn ra tại siêu thị mini 0 đồng - một hoạt động do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khởi xướng.

Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi

Sự kiện diễn ra vào ngày 31.1.2026 đã thu hút hơn 1.200 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước và THPT Nguyễn Diêu tham gia.

Trong chương trình, tất cả những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về tuyển sinh được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp.

