Toàn cảnh 17h: 'Tổng tài' đánh người trong quán cà phê khai gì? | Bộ Y tế rà soát vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: 'Tổng tài' đánh người trong quán cà phê khai gì? | Bộ Y tế rà soát vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín

Thanh Niên
Thanh Niên
30/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 30.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 30.1: ‘Tổng tài’ vụ đánh người trong quán cà phê khai gì? | Bộ Y tế rà soát vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín

Cầm 1 tỉ trong tay, nên “xuống tiền” mua bạc, vàng ra sao?

Giá mỗi lượng vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng, giá mỗi kg bạc vượt 120 triệu đồng. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể 'rót tiền' vào vàng, bạc với tỷ lệ 70% vàng - 30% bạc hoặc đầu tư bạc chỉ dưới 20%.

Cầm 1 tỉ trong tay, nên 'xuống tiền' mua bạc, vàng ra sao?

Không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, miền Trung mưa lớn 4 ngày đầu tháng 2

Dự báo thời tiết ngày 30.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc trong những ngày tới.

Không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, miền Trung mưa lớn 4 ngày đầu tháng 2

Bật mí những lợi ích không ngờ của trà xanh 

Việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp cải thiện nhu động ruột nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Caffeine trong trà kích thích các cơ tiêu hóa co bóp, lượng nước bổ sung giúp làm mềm chất thải và hỗ trợ quá trình đào thải. Bên cạnh đó, hợp chất L-theanine có trong trà xanh giúp giảm căng thẳng - một trong những nguyên nhân phổ biến gây táo bón. Các chất chống oxy hóa như catechin còn góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp việc đi tiêu diễn ra đều đặn hơn.

Bật mí những lợi ích không ngờ của trà xanh

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi. 



Khám phá thêm chủ đề

