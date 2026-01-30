Toàn cảnh 17h: 'Tổng tài' đánh người trong quán cà phê khai gì? | Bộ Y tế rà soát vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín

Toàn cảnh 17h ngày 30.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Giá mỗi lượng vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng, giá mỗi kg bạc vượt 120 triệu đồng. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể 'rót tiền' vào vàng, bạc với tỷ lệ 70% vàng - 30% bạc hoặc đầu tư bạc chỉ dưới 20%.

Dự báo thời tiết ngày 30.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc trong những ngày tới.

Việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp cải thiện nhu động ruột nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Caffeine trong trà kích thích các cơ tiêu hóa co bóp, lượng nước bổ sung giúp làm mềm chất thải và hỗ trợ quá trình đào thải. Bên cạnh đó, hợp chất L-theanine có trong trà xanh giúp giảm căng thẳng - một trong những nguyên nhân phổ biến gây táo bón. Các chất chống oxy hóa như catechin còn góp phần cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp việc đi tiêu diễn ra đều đặn hơn.

