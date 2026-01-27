Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Hãi hùng 3.000 tấn ốc bươu ngâm hóa chất | Bắt người trộm thiên nga của Thảo Cầm Viên
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hãi hùng 3.000 tấn ốc bươu ngâm hóa chất | Bắt người trộm thiên nga của Thảo Cầm Viên

Thanh Niên
Thanh Niên
27/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 27.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 27.1: Hãi hùng 3.000 tấn ốc bươu ngâm hóa chất | Bắt người trộm thiên nga của Thảo Cầm Viên

Cải tạo chợ Bà Hom xử lý buôn bán lấn chiếm vỉa hè bền vững

Thay vì chỉ xử phạt để "dẹp" buôn bán lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường Tân Tạo đã chọn hướng làm căn cơ và bền vững, đó là cải tạo chợ Bà Hom, tạo điều kiện để tiểu thương vào kinh doanh ổn định. Cách làm này không chỉ giúp lập lại trật tự đô thị mà còn đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân, mang lại diện mạo thông thoáng, văn minh cho khu vực.

Cải tạo chợ Bà Hom, vỉa hè sạch đẹp, thông thoáng

“Bạn chó Vàng”: Hướng dẫn viên thân thiện của du khách Mũi Điện

Thời gian gần đây, cái tên "bạn chó Vàng" gây thích thú cho nhiều người dân, du khách khi ghé Mũi Điện (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Điều thú vị, chú chó Vàng được du khách yêu thích vì sự thân thiện, chỉ dẫn đường tận tình.

‘Bạn chó Vàng’: Hướng dẫn viên thân thiện của du khách Mũi Điện

Bộ Y tế khuyến cáo không ăn trái cây bị động vật cắn đề phòng virus Nipah

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27.12.2025 - 26.1.2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Bộ Y tế khuyến cáo không ăn trái cây bị động vật cắn đề phòng vi rút Nipah

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

