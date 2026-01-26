Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Manh mối quan trọng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Điều tra vụ cháy 4 căn nhà ở TP.HCM
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Manh mối quan trọng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Điều tra vụ cháy 4 căn nhà ở TP.HCM

Thanh Niên
Thanh Niên
26/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 26.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.1: Manh mối quan trọng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Điều tra vụ cháy 4 căn nhà ở TP.HCM

Chuyên gia dự báo giá bạc có thể lên 130 triệu đồng/kg

Trao đổi với Thanh Niên, bà Chu Phương, chuyên gia trong lĩnh vực vàng, bạc, phân tích: thị trường bạc những ngày gần đây tăng rất "nóng" với giá bạc trong nước chính thức vượt mốc 100 triệu đồng từ ngày 23.1, còn giá bạc thế giới đóng cửa tuần ở mức trên 100 USD/ounce. Giá bạc đã tăng hơn 100% chỉ từ cuối tháng 11.2025 và tăng khoảng 300% so với đầu năm 2025.

Chuyên gia dự báo giá bạc có thể lên 130 triệu đồng/kg

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Những ngày qua, dọc rạch Xuyên Tâm, nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 4.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa phùn, mưa nhỏ ở các tỉnh miền Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Toàn cảnh 17h: Công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: TP.HCM dọn vỉa hè đón tết | Ngắm hoa mộc lan 'gây sốt' thị trường Hà Nội

Toàn cảnh 17h: Xuyên đêm khoan bổ sung tại Metro số 2 | Nguy cơ tai nạn trên đèo Đại Ninh

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H cướp ngân hàng cháy nhà rạch xuyên tâm thu hồi sữa aptamil bão tuyết giá bạc thời tiết mưa lớn Đất vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận