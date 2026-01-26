Toàn cảnh 17h: Manh mối quan trọng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Điều tra vụ cháy 4 căn nhà ở TP.HCM

Toàn cảnh 17h ngày 26.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Chuyên gia dự báo giá bạc có thể lên 130 triệu đồng/kg

Trao đổi với Thanh Niên, bà Chu Phương, chuyên gia trong lĩnh vực vàng, bạc, phân tích: thị trường bạc những ngày gần đây tăng rất "nóng" với giá bạc trong nước chính thức vượt mốc 100 triệu đồng từ ngày 23.1, còn giá bạc thế giới đóng cửa tuần ở mức trên 100 USD/ounce. Giá bạc đã tăng hơn 100% chỉ từ cuối tháng 11.2025 và tăng khoảng 300% so với đầu năm 2025.

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Những ngày qua, dọc rạch Xuyên Tâm, nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

5 tỉnh miền Trung sắp có mưa lớn, miền Bắc đang ấm lên

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 4.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa phùn, mưa nhỏ ở các tỉnh miền Bắc và mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

