Toàn cảnh 17h: Công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thanh Niên
Thanh Niên
23/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 23.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 23.1: Công bố danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Không khí lạnh có cường độ ổn định, 6 tỉnh miền Trung mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 23.1, không khí lạnh có cường độ ổn định và sau đó sẽ bắt đầu suy yếu dần. Không khí lạnh đi sâu vào các tỉnh, thành Trung Trung bộ gây rét từ Nghệ An đến Huế và 6 tỉnh miền Trung có mưa lớn.

Không khí lạnh có cường độ ổn định, 6 tỉnh miền Trung mưa lớn

Làng quất cảnh bên phố Tuy Hòa: Hồi sinh sau đợt lũ lụt lịch sử

Cạnh phố Tuy Hòa, làng quất cảnh Liên Trì tất bật vào vụ tết. Mỗi chậu quất trĩu quả là thành quả sau 2 năm người dân miệt mài chăm bón, mong một mùa Tết Bính Ngọ đủ đầy.

Làng quất cảnh bên phố Tuy Hòa: Hồi sinh sau đợt lũ lụt lịch sử

Thông tin vụ xe tảỉ “cõng”xe múc làm sập cổng chào ở Đà Nẵng

Ngày 23.1, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê (TP.Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trong tình trạng mắc kẹt bên trong cabin.

Xe tải 'cõng' xe múc làm sập cổng chào ở Đà Nẵng, 2 người tử vong tại chỗ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

