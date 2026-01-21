Toàn cảnh 17h: Điều chưa từng có ở Đường hoa Nguyễn Huệ | TP.HCM tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè

Toàn cảnh 17h ngày 21.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Sử dụng vỉa hè giữ xe không phép, nhiều bãi xe ở trung tâm TP.HCM bị xử phạt

Tối 19.1, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa và UBND phường Xuân Hòa ra quân tuần tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phụ trách. Trong đó, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép.

Quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 14.2.2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 373/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 14.2.

Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 373/2025/NĐ-CP nêu rõ: cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

