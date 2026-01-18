Toàn cảnh 17h: Cháy lớn trong hẻm, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu

Toàn cảnh 17h ngày 18.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 18.1: Cháy lớn trong hẻm ở TP.HCM, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu

Đường Chu Văn An sắp hoàn thiện, người dân mong sớm di dời trụ điện

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã đạt khoảng 95% khối lượng, tuy nhiên, những trụ điện nằm giữa lòng đường vẫn khiến người dân lo ngại về an toàn và mỹ quan. Họ kỳ vọng các vướng mắc sớm được tháo gỡ để tuyến đường hoàn thiện đồng bộ, thông thoáng.

Cháy bãi phế liệu trong hẻm, khu dân cư hoảng loạn

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu nằm trong hẻm Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa) khiến nhiều người dân náo loạn.

Cây quất tạo hình ngựa giá 30 triệu đồng, mất 7 năm trồng tại Hà Nội

Cây quất hình con ngựa tại nhà vườn ở Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) khiến người dân thích thú thời gian qua đã được bán với giá 30 triệu đồng

