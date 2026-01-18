Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Cháy lớn trong hẻm, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Cháy lớn trong hẻm, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 18.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 18.1: Cháy lớn trong hẻm ở TP.HCM, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu

Đường Chu Văn An sắp hoàn thiện, người dân mong sớm di dời trụ điện

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã đạt khoảng 95% khối lượng, tuy nhiên, những trụ điện nằm giữa lòng đường vẫn khiến người dân lo ngại về an toàn và mỹ quan. Họ kỳ vọng các vướng mắc sớm được tháo gỡ để tuyến đường hoàn thiện đồng bộ, thông thoáng.

Đường Chu Văn An sắp hoàn thiện, người dân mong sớm di dời trụ điện

Cháy bãi phế liệu trong hẻm, khu dân cư hoảng loạn

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu nằm trong hẻm Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa) khiến nhiều người dân náo loạn.

Cháy bãi phế liệu trong hẻm, khu dân cư hoảng loạn

Cây quất tạo hình ngựa giá 30 triệu đồng, mất 7 năm trồng tại Hà Nội

Cây quất hình con ngựa tại nhà vườn ở Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) khiến người dân thích thú thời gian qua đã được bán với giá 30 triệu đồng

Cây quất tạo hình ngựa giá 30 triệu đồng, mất 7 năm trồng tại Hà Nội

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Thảm kịch xe khách lao xuống cống, 3 người chết | Không khí trước tết ở làng đào Nhật Tân

Toàn cảnh 17h: Thảm kịch xe khách lao xuống cống, 3 người chết | Không khí trước tết ở làng đào Nhật Tân

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h bản tin chiều cháy cây quất hình ngựa Đường Chu Văn An mở rộng đường Cháy Bãi Phế Liệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận