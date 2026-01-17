Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Thảm kịch xe khách lao xuống cống, 3 người chết | Không khí trước tết ở làng đào Nhật Tân
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Thảm kịch xe khách lao xuống cống, 3 người chết | Không khí trước tết ở làng đào Nhật Tân

Thanh Niên
Thanh Niên
17/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 17.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 17.1: Thảm kịch xe khách lao xuống cống, 3 người chết | Không khí trước tết ở làng đào Nhật Tân

Kiểm tra tại chợ đầu mối Thủ Đức, bốc xếp dương tính ma túy

Tối 16.1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tam Bình thực hiện cao điểm truy xét ma túy, kiểm tra hành chính và nồng độ cồn đối với đội ngũ tài xế, xếp dỡ hàng hóa tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Kiểm tra tại chợ đầu mối Thủ Đức, bốc xếp dương tính ma túy

Những phận đời tự lực mưu sinh bằng rau đọt choại giữa rừng sậy ở TP.HCM

Giữa dòng xe hối hả trên đường Trần Văn Giàu – cửa ngõ phía Tây của TP.HCM, có những mâm rau nhỏ bé lặng lẽ nép mình bên lề đường. Đó là rau đọt choại, thứ rau dại mọc từ đất phèn, và cũng là kế sinh nhai của nhiều phận người lao động nghèo nơi đây.

Những phận đời tự lực mưu sinh bằng rau đọt choại giữa rừng sậy ở TP.HCM

Kích hoạt cấp cứu đường không đưa bệnh nhân nhiễm trùng thần kinh từ đặc khu Trường Sa về đất liền

Bệnh nhân 19 tuổi, đang làm việc trên đảo Sinh Tồn (thuộc đặc khu Trường Sa). Trưa 14.1.2026, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn co giật toàn thân, sốt cao, sau đó rối loạn ý thức, mê sâu, diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu và đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn lúc 16 giờ cùng ngày. Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân hôn mê nghĩ do tổn thương thần kinh trung ương, tiến hành kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa (telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175 ngay trong tối 14.1.2026. Nhận định đây là ca bệnh tối cấp, nếu không điều trị chuyên sâu kịp thời có thể tử vong, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương báo cáo và xin ý kiến Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đồng thời kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất.

Kích hoạt cấp cứu đường không đưa bệnh nhân 19 tuổi nhiễm trùng thần kinh từ đặc khu Trường Sa về đất liền

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

