Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc | 'Thủ phạm' gây ô nhiễm không khí miền Bắc
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc | 'Thủ phạm' gây ô nhiễm không khí miền Bắc

Thanh Niên
Thanh Niên
14/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 14.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 14.1: Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc | ‘Thủ phạm’ gây ô nhiễm không khí miền Bắc

Vé tết “sốt sình sịch”, hãng bay tăng cường hàng trăm chuyến từ đầu TP.HCM

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Vé tết vào mùa, hãng bay tăng cường hàng trăm chuyến từ đầu TP.HCM

Người dệt chiếu tay cuối cùng ở làng chiếu Định Yên

Giữa làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) nhộn nhịp máy móc, vợ chồng ông Huỳnh Văn Chiến vẫn miệt mài bên khung dệt tay, giữ nghề trăm năm, giữ cả ký ức và linh hồn của một làng nghề đã có nhiều thay đổi.

Người dệt chiếu tay cuối cùng ở làng chiếu Định Yên


Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Sở Y tế lên tiếng vụ Patê cột đèn Hải Phòng | Khởi tố tài xế vụ ‘chuyến xe bão táp’

Toàn cảnh 17h: Sở Y tế lên tiếng vụ Patê cột đèn Hải Phòng | Khởi tố tài xế vụ ‘chuyến xe bão táp’

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Bắt chủ cơ sở làm mì 'ngậm' hóa chất suốt 10 năm | Xe điều khiển từ xa 'đại náo'

Toàn cảnh 17h: Thực hư sư trụ trì làm thẩm mỹ trong chùa Cẩm La | Thêm tài xế vụ ‘chuyến xe bão táp’ bị bắt

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Yoon Suk Yeol Vé máy bay Donald Trump Tai nạn liên hoàn ô nhiễm không khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận