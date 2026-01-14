Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc | 'Thủ phạm' gây ô nhiễm không khí miền Bắc

Toàn cảnh 17h ngày 14.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vé tết “sốt sình sịch”, hãng bay tăng cường hàng trăm chuyến từ đầu TP.HCM

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Người dệt chiếu tay cuối cùng ở làng chiếu Định Yên

Giữa làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) nhộn nhịp máy móc, vợ chồng ông Huỳnh Văn Chiến vẫn miệt mài bên khung dệt tay, giữ nghề trăm năm, giữ cả ký ức và linh hồn của một làng nghề đã có nhiều thay đổi.

