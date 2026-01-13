Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Thực hư sư trụ trì làm thẩm mỹ trong chùa Cẩm La | Thêm tài xế vụ ‘chuyến xe bão táp’ bị bắt
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Thực hư sư trụ trì làm thẩm mỹ trong chùa Cẩm La | Thêm tài xế vụ 'chuyến xe bão táp' bị bắt

Thanh Niên
Thanh Niên
13/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 13.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 13.1: Thực hư sư trụ trì làm thẩm mỹ trong chùa Cẩm La | Thêm tài xế vụ 'chuyến xe bão táp' bị bắt

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tri thức ấy gắn liền với điều kiện tự nhiên của đồng ruộng Nghệ An, với sinh kế và đời sống thường nhật của người dân địa phương. Từ nguyên liệu dân dã là con lươn đồng, người dân xứ Nghệ đã sáng tạo nên những món ăn vừa gần gũi, vừa mang giá trị văn hóa bền vững.

Người cho thuê nhà kê khai thuế như thế nào?

Theo quy định, cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê tài sản, cho thuê nhà có thu nhập dưới ngưỡng chịu thuế (doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống) vẫn phải kê khai với cơ quan thuế. Hiện nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hướng dẫn chi tiết để cá nhân cho thuê tài sản, cho thuê nhà sẽ tự khai thuế trực tiếp.

Người cho thuê nhà kê khai thuế như thế nào?

Kiều Minh Tuấn liều mạng đóng phim, khóc nức nở khi kể về cha

Diễn viên Kiều Minh Tuấn tái xuất màn ảnh rộng trong phim điện ảnh Con kể ba nghe, do Đỗ Quốc Trung đạo diễn. Phim ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Kiều Minh Tuấn liều mạng đóng phim, khóc nức nở khi kể về cha

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

