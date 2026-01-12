Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Bắt chủ cơ sở làm mì 'ngậm' hóa chất suốt 10 năm | Xe điều khiển từ xa 'đại náo'
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bắt chủ cơ sở làm mì 'ngậm' hóa chất suốt 10 năm | Xe điều khiển từ xa 'đại náo'

Thanh Niên
Thanh Niên
12/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 12.1: Bắt chủ cơ sở làm mì “ngậm” hóa chất suốt 10 năm | Xe điều khiển từ xa "đại náo"

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long xin lỗi người tiêu dùng

Sáng 12.1, trước những phản ứng của dư luận liên quan vụ phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại kho lạnh, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã phát đi thông điệp chính thức, nhằm giải đáp các nghi vấn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long xin lỗi người tiêu dùng

TP.HCM: Truy xét khoảng 20 người đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố

Ngày 12.1, Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét khoảng 20 thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường Dương Bá Trạc.

TP.HCM Truy xét khoảng 20 người đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố

Đường Lê Lợi khoác áo mới: Bộ mặt trung tâm thành phố được thay đổiSau khi được chỉnh trang nâng cấp, đến nay tuyến đường Lê Lợi đã mang trên mình chiếc áo mới vừa năng động vừa cổ kính làm nổi bật khu vực trung tâm thành phố.
Đường Lê Lợi khoác áo mới: Bộ mặt trung tâm thành phố được thay đổi

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

