Toàn cảnh 17h: Bắt chủ cơ sở làm mì 'ngậm' hóa chất suốt 10 năm | Xe điều khiển từ xa 'đại náo'

Sáng 12.1, trước những phản ứng của dư luận liên quan vụ phát hiện thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại kho lạnh, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đã phát đi thông điệp chính thức, nhằm giải đáp các nghi vấn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.

Ngày 12.1, Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét khoảng 20 thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn đường Dương Bá Trạc.

Đường Lê Lợi khoác áo mới: Bộ mặt trung tâm thành phố được thay đổi Sau khi được chỉnh trang nâng cấp, đến nay tuyến đường Lê Lợi đã mang trên mình chiếc áo mới vừa năng động vừa cổ kính làm nổi bật khu vực trung tâm thành phố. Đường Lê Lợi khoác áo mới: Bộ mặt trung tâm thành phố được thay đổi

