Toàn cảnh 17h: Sở Y tế lên tiếng vụ Patê cột đèn Hải Phòng | Khởi tố tài xế vụ ‘chuyến xe bão táp’
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Sở Y tế lên tiếng vụ Patê cột đèn Hải Phòng | Khởi tố tài xế vụ 'chuyến xe bão táp'

Thanh Niên
Thanh Niên
11/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 11.1: Sở Y tế lên tiếng vụ Patê cột đèn Hải Phòng | Khởi tố tài xế vụ ‘chuyến xe bão táp’

Sở Y tế Hải Phòng nói gì sau vụ đồ hộp Hạ Long

Đánh giá về vụ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF) làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Sở Y tế Hải Phòng nói gì sau vụ đồ hộp Hạ Long?

Ứng dụng công nghệ chi trả hơn 9.000 tỉ đồng vụ Trương Mỹ Lan bằng “một lệnh”

Sáng 10.1, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tổng kết công tác năm 2025 với điểm sáng đặc biệt về chuyển đổi số. Nổi bật nhất là việc ứng dụng phần mềm trong vụ án Trương Mỹ Lan: chỉ bằng một lệnh duy nhất, hệ thống đã chi trả thành công hơn 9.000 tỷ đồng cho 43.000 đương sự. Thành tích này giúp đơn vị giải quyết hiệu quả áp lực quản lý lượng tiền thi hành án chiếm hơn 40% cả nước.

Ứng dụng công nghệ chi trả hơn 9.000 tỷ đồng vụ Trương Mỹ Lan bằng ‘một lệnh’

Hoàn thành chi trả quà tết trước 31.1.2026

Đây là yêu cầu được Bộ Nội vụ nêu rõ trong triển khai Quyết định số 01/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà tết Nguyên đán Bình Ngọ cho người có công với cách mạng.

Hoàn thành chi trả quà tết trước 31.1.2026

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Toàn Cảnh 17H Trương Mỹ Lan Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Bộ Nội vụ pate cột đèn thịt heo bệnh dịch tả heo châu Phi Cầu vượt biển Quà tết phi hành gia israel Iran
