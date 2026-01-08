Toàn cảnh 17h: Công ty Đồ hộp Hạ Long giải trình vụ 120 tấn heo bệnh | Công ‘hàu’ vừa bị bắt là ai?

Toàn cảnh 17h ngày 8.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 8.1: Công ty Đồ hộp Hạ Long giải trình vụ 120 tấn heo bệnh | Công ‘hàu’ vừa bị bắt là ai?

Tại sao 2 cựu cục trưởng đăng kiểm được triệu tập đến tòa dù đang chấp hành án?

Từ 8.1.2026 - 22.1.2026, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TP.HCM).

Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Ngày 8.1, các đơn vị liên quan thông tin ban đầu về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Người Hà Nội trắng đêm mưu sinh trong giá rét cắt da thịt

Đầu tháng 1, Hà Nội chính thức đón những ngày rét đậm với nhiệt độ giảm sâu xuống 10 độ C. Trong khi phố phường chìm vào giấc ngủ để tránh cái lạnh, vẫn có những người lao động miệt mài mưu sinh, giữ cho nhịp chảy của thành phố được vẹn nguyên.

