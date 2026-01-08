Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Công ty Đồ hộp Hạ Long giải trình vụ 120 tấn heo bệnh | Công 'hàu' vừa bị bắt là ai?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Công ty Đồ hộp Hạ Long giải trình vụ 120 tấn heo bệnh | Công 'hàu' vừa bị bắt là ai?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 8.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 8.1: Công ty Đồ hộp Hạ Long giải trình vụ 120 tấn heo bệnh | Công ‘hàu’ vừa bị bắt là ai?

Tại sao 2 cựu cục trưởng đăng kiểm được triệu tập đến tòa dù đang chấp hành án?

Từ 8.1.2026 - 22.1.2026, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TP.HCM).

Tại sao 2 cựu cục trưởng đăng kiểm được triệu tập đến tòa dù đang chấp hành án?

Diễn biến mới nhất về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Ngày 8.1, các đơn vị liên quan thông tin ban đầu về vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Diễn biến mới vụ cháy tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Người Hà Nội trắng đêm mưu sinh trong giá rét cắt da thịt

Đầu tháng 1, Hà Nội chính thức đón những ngày rét đậm với nhiệt độ giảm sâu xuống 10 độ C. Trong khi phố phường chìm vào giấc ngủ để tránh cái lạnh, vẫn có những người lao động miệt mài mưu sinh, giữ cho nhịp chảy của thành phố được vẹn nguyên.

Người Hà Nội trắng đêm mưu sinh trong giá rét cắt da thịt

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

