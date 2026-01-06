Toàn cảnh 17h: Băng giá phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng | Lái mô tô buông hai tay, nghe điện thoại

Toàn cảnh 17h ngày 6.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xét xử vụ sữa giả HIUP: Người thân, bạn bè và "cả con bị cáo" cũng uống sữa?

Chiều 5.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, đều là phó tổng giám đốc doanh nghiệp này, về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Đây là doanh nghiệp liên quan nhãn hiệu sữa HIUP giả bị Bộ Công an triệt phá hồi giữa năm 2025, gây chấn động dư luận.

Công nhân thoát nước TP.HCM đón Tết sớm ngay tại nơi làm việc

Chương trình "Xây Tết 2026 - Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" đã diễn ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, với chuỗi các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động dịp Tết.

Xây nhà cho dân giữa đại ngàn Trường Sơn

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã giao Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Ban chỉ huy) phối hợp chính quyền địa phương triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

