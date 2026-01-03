Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ban ngày | Vì sao avatar Facebook bị gỡ đồng loạt?

03/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, Ban giám đốc Công an TP.HCM và Phòng CSGT, chiều 2.1.2026, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra nồng độ cồn ban ngày trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách.

Không khí lạnh dồn sâu xuống miền Trung, 9 tỉnh nguy cơ mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 3.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ, tiếp tục đi sâu xuống Nam Trung bộ. Trong hôm nay, thời tiết ở miền Bắc, Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Các tỉnh, thành Quảng Trị - Huế trời lạnh.

Câu chuyện phía sau lá thư viết tay gửi Báo Thanh Niên từ cụ bà bán vé số

Tham gia cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi", cụ bà Nguyễn Thị Hường (năm nay đã hơn 70 tuổi) không nghĩ mình đi thi. Đó chỉ đơn giản là một lá thư cảm ơn bà muốn gửi đến tờ báo. Giải Nhì chung cuộc là món quà bất ngờ cho tấm lòng chân thành của một người cả đời lam lũ.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

