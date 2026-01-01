Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Không khí ngày đầu năm ở 3 miền | Năm 2026 người lao động có số ngày nghỉ lễ, tết cao kỷ lục
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Không khí ngày đầu năm ở 3 miền | Năm 2026 người lao động có số ngày nghỉ lễ, tết cao kỷ lục

Thanh Niên
Thanh Niên
01/01/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 1.1.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 1.1: Không khí ngày đầu năm ở 3 miền | Năm 2026 người lao động có số ngày nghỉ lễ, tết cao kỷ lục

TPHCM yên bình ngày đầu năm mới 2026

Ngày đầu tiên của năm 2026, không khí tại TP.HCM yên bình và dễ chịu như một cách đón chào năm mới bình an và thú vị.

TPHCM yên bình ngày đầu năm mới 2026

Niềm vui đêm giao thừa: Những công dân đầu tiên chào đời năm 2026

Những khoảnh khắc đầu tiên của năm 2026 cũng là lúc những công dân "nhí" cất tiếng khóc chào đời.

Tiếng khóc giao thừa: Những công dân đầu tiên chào đời năm 2026

Chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam làm từ 1.000 giống hoa, cây kiểng ở miền Tây

Tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc năm 2025, một công trình nghệ thuật đặc biệt đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách: bản đồ Việt Nam được tạo hình từ khoảng 1.000 giống hoa, cây kiểng đặc trưng của Làng hoa Sa Đéc.

Chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam làm từ 1.000 giống hoa, cây kiểng ở miền Tây

Nhận quyết định bổ nhiệm, nữ giám đốc đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ gì?

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: "Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi và tham vấn nhiều ý kiến để tìm lời giải cho câu hỏi: "Thế mạnh lớn nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM là gì?". Và điều nổi bật nhất, cũng là sự đồng thuận từ nhiều phía, chính là nguồn vốn nhân lực. Ngày hôm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đang đào tạo khoảng 100.000 người học chất lượng cao, với khoảng 4.000 nhà khoa học, chuyên gia trong đó gần 2.000 có trình độ tiến sĩ".

Nhận quyết định bổ nhiệm, nữ giám đốc đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ gì?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

