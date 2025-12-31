Phó thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai sáng nay ảnh: k.h

Xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM thành ĐH số kiểu mẫu

Hôm nay (31.12), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Trước đó, ngày 15.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, giữ chức Giám đốc ĐH này.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Tham dự buổi lễ còn lãnh đạo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng chính phủ Lê Thành Long cho rằng ĐH Quốc gia TP.HCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong đổi mới giáo dục ĐH với quy mô đào tạo lớn nhất cả nước; hơn 100.000 người học, hơn 6.500 viên chức và người lao động, trong đó có trên 1.600 giảng viên là tiến sĩ, PGS và GS. ĐH này đã có những bước phát triển toàn diện cùng nhiều thành tựu đáng trân trọng, nổi bật.

Cũng theo Phó thủ tướng, giai đoạn phát triển mới của đất nước có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu rất cao đối với ĐH Quốc gia TP.HCM, không chỉ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, mà còn về năng lực quản trị, tổ chức thực hiện và đóng góp thực chất cho phát triển đất nước.

Với tinh thần đó, Phó thủ tướng đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM cần quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo; đặc biệt là các quyết sách mang tính đột phá mới được ban hành, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 71 về phát triển giáo dục đào tạo và Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, lấy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, cần đổi mới mô hình quản trị ĐH, xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM thành ĐH số kiểu mẫu, đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế…

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo trong lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: k.h





"Phải giữ lửa cho đội ngũ, giữ chân và thu hút người có tài, có đức cống hiến"

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: "Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi và tham vấn nhiều ý kiến để tìm lời giải cho câu hỏi: "Thế mạnh lớn nhất của ĐH Quốc gia TP.HCM là gì?". Và điều nổi bật nhất, cũng là sự đồng thuận từ nhiều phía, chính là nguồn vốn nhân lực. Ngày hôm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đang đào tạo khoảng 100.000 người học chất lượng cao, với khoảng 4.000 nhà khoa học, chuyên gia trong đó gần 2.000 có trình độ tiến sĩ.

Tôi rất tự hào vì ĐH Quốc gia TP.HCM hội tụ nhiều thế hệ thầy cô giáo xuất sắc đã gác lại những lựa chọn "dễ hơn", "hấp dẫn hơn", "thu nhập cao hơn" để gắn bó và cống hiến. Từ những giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều thế hệ người học góp phần cho thành phố, cho đất nước và cho cộng đồng khoa học. Nhưng "mạnh" thôi vẫn chưa đủ, điều quan trọng hơn là chúng ta dùng sức mạnh đó để làm gì", tân Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM trăn trở.

Tân Giám đốc cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, đơn vị này tiếp tục là nơi tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân lực tinh hoa, và chuyển hóa tri thức thành giá trị cho TP.HCM và cho đất nước, để mỗi công trình nghiên cứu không chỉ "đúng" về học thuật, mà còn "trúng" vào nhu cầu phát triển; để mỗi người học bước ra đời không chỉ giỏi nghề, mà còn có trách nhiệm xã hội và khả năng học suốt đời.

"Nhu cầu về nhân tài và tri thức của đất nước chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay, vai trò của ĐH Quốc gia TP.HCM giờ đây phải là đơn vị dẫn dắt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để cho chính thế hệ tương lai con em chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Điều đó đòi hỏi ĐH Quốc gia TP.HCM không thể tự mãn với thành công hiện tại, mà phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn nữa để không bị tụt hậu, hướng đến mục tiêu đưa ĐH Quốc gia TP.HCM vào tốp 100 ĐH châu Á vào năm 2030, xứng đáng cùng với TP.HCM đóng vai trò đầu tàu của cả nước", GS Mai nói thêm.

Tầm nhìn ĐH Quốc gia TP.HCM giai đoạn đoạn tới, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố mô hình quản trị ĐH theo văn bản quy phạm pháp luật mới với tinh thần tự chủ, sự minh bạch và văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống.

"Mọi chủ trương phải đi kèm kế hoạch, phân công và sản phẩm. Mọi đổi mới phải đi kèm cơ chế hỗ trợ để người làm thật sự yên tâm cống hiến. Và quan trọng nhất chúng ta phải giữ lửa cho đội ngũ, giữ chân và thu hút người có tài, có đức cống hiến cho ĐH Quốc gia TP.HCM", người đứng đầu ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định.