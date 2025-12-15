Nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử ĐH Quốc gia TP.HCM

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai chính thức trở thành nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: thiện thông

Hôm nay (15.12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm GS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM). Bà được phong phó giáo sư năm 2014 và giáo sư năm 2020.

Trước đó, tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ công bố quyết định bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu kiêm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. GS Nguyễn Thị Thanh Mai từng làm Phó trưởng khoa hóa học, Trưởng khoa hóa học và được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên từ năm 2021. Đến tháng 1.2022, GS Nguyễn Thị Thanh Mai được ĐH Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm thêm vị trí Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam, với nhiều đóng góp quan trọng cho ngành y dược.

Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước. Đến nay, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã công bố hơn 80 bài báo quốc tế uy tín. Với những đóng góp của mình, bà đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên…

Mới đây, hôm 2.10, tại diễn đàn Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm khoa học thế giới (The World Academy of Sciences-TWAS) ở Rio de Janeiro (Brazil), GS-TS Quarraisha Abdool Karim, Chủ tịch TWAS trao bằng công nhận viện sĩ chính thức cho 2 GS người Việt – trong đó có GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Với việc công nhận này, GS Mai trở thành một trong những nữ nhà khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.

Với quyết định bổ nhiệm GS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, Ban giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM hiện gồm: GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai làm giám đốc; 2 phó giám đốc gồm: PGS-TS Nguyễn Minh Tâm và PGS-TS Trần Cao Vinh.

Trước đó, ngày 3.9, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

