Toàn cảnh 17h: Đang nhậu vỉa hè, 5 người lao vào hành hung | Những cú 'lật mặt' chấn động năm 2025
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Đang nhậu vỉa hè, 5 người lao vào hành hung | Những cú 'lật mặt' chấn động năm 2025

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
29/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 29.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 29.12: Đang nhậu vỉa hè, 5 người lao vào hành hung | Những cú lật mặt chấn động 2025

Vừa rời bàn nhậu, tài xế bị bắt quả tang nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

Một tài xế ô tô 7 chỗ tại Đồng Nai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt nặng khi điều khiển phương tiện với nồng độ cồn lên tới 0,859 mg/lít khí thở, cao gấp đôi mức kịch khung quy định. 

Vừa rời bàn nhậu, tài xế bị bắt quả tang nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung

Từ năm 2026, những khoản thu nhập nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Chỉ còn vài ngày nữa cá nhân có một số khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Từ năm 2026, những khoản thu nhập nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Mạng xã hội có thể bị phạt nếu ép người dùng cung cấp giấy tờ cá nhân

Kể từ ngày 1.1.2026, hành vi yêu cầu người dùng chụp ảnh giấy tờ tùy thân để xác thực tài khoản mạng xã hội, vốn được nhiều nền tảng quốc tế áp dụng, sẽ chính thức bị xem là vi phạm pháp luật tại Việt Nam. 

Mạng xã hội có thể bị phạt nếu ép người dùng cung cấp giấy tờ cá nhân

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay nồng độ cồn thuế tncn mạng xã hội dữ liệu cá nhân
