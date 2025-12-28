Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Mua chung cư tiền tỉ, phải đi đường 'ké' | Kinh hoàng công thức pha dầu gió giả
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Mua chung cư tiền tỉ, phải đi đường 'ké' | Kinh hoàng công thức pha dầu gió giả

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 28.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 28.12: Mua chung cư tiền tỉ, phải đi đường ké | Kinh hoàng công thức pha dầu gió giả

Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai: Diễn biến sức khỏe 9 bệnh nhân

Nam bệnh nhân đa chấn thương vẫn rất nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, hai trong số 7 bệnh nhân được chuyển về đang được theo dõi đặc biệt do đa chấn thương, có chấn thương sọ não.

Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai: Tình hình sức khỏe 9 bệnh nhân

Nỗi ám ảnh 7 năm đi 'ké' đường xe container, tai nạn rình rập

Dù đã bàn giao nhà 5 năm và kiến nghị suốt nhiều nhiệm kỳ, hàng ngàn cư dân chung cư Luxgarden vẫn phải "đi ké" đường nội bộ cảng, đối mặt hiểm nguy giữa làn xe container.

Nỗi ám ảnh 7 năm đi 'ké' đường xe container, tai nạn rình rập

Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ, chuyên gia nói gì?

Ứng dụng nhắn tin Zalo vừa cập nhật một số điều khoản dịch vụ, trong đó có những yêu cầu liên quan đến quyền truy cập, sử dụng dữ liệu khiến không ít người dùng bất ngờ và lo lắng.

Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ, chuyên gia nói gì?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h :Lật xe tại Lào Cai, 9 người tử vong | 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại Đắk Lắk

Toàn cảnh 17h :Lật xe tại Lào Cai, 9 người tử vong | 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại Đắk Lắk

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản tin 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Container dầu gió giả Zalo cháy cửa hàng điện máy lật xe thiện nguyện lật xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận