Toàn cảnh 17h :Lật xe tại Lào Cai, 9 người tử vong | 4 người thiệt mạng trong vụ cháy tại Đắk Lắk

Toàn cảnh 17h ngày 27.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện ở Lào Cai, 9 người tử vong

Xe khách 29 chỗ chở đoàn giáo viên đi từ thiện ở Lào Cai xảy ra sự cố, bị lật khiến 9 người tử vong.

Bán chim trời, thú rừng công khai thách thức pháp luật

Mạng xã hội và các tuyến đường ngoại thành TP.HCM đang biến thành những "chợ đen" nhộn nhịp, nơi động vật hoang dã từ chim trời đến thú quý hiếm bị rao bán công khai bất chấp lệnh cấm.

Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Tình hình sức khỏe cháu bé được cứu

Vụ cháy nhà xảy ra trong đêm ở Đắk Lắk đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, may mắn 1 cháu bé được cứu sống.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.