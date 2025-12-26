Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Xét xử vụ hành hung phụ nữ trong chung cư | Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, sương muối
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Xét xử vụ hành hung phụ nữ trong chung cư | Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, sương muối

TN
TN
26/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 26.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.12: Xét xử vụ hành hung phụ nữ trong chung cư | Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, sương muối

Trùm giang hồ Vi "ngộ" lãnh án 6 tháng tù tội trốn thuế

Sáng 26.12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội trốn thuế đối với Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa; biệt danh Vi "ngộ"), Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, vợ Vi) và Nguyễn Thế Thuật (62 tuổi, ngụ P.Quảng Phú, Thanh Hóa - người bán nhà cho vợ chồng Vi "ngộ").

Trùm giang hồ Vi “ngộ” lãnh án 6 tháng tù tội trốn thuế

Miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi cao sẽ có băng giá, sương muối

Dự báo thời tiết hôm nay 26.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Thời tiết miền Bắc tiếp tục có rét đậm trên diện rộng.

Miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi cao sẽ có băng giá, sương muối

Mang tiếng Anh vượt núi: Câu chuyện của chàng sinh viên khuyết tật

Sinh ra với khiếm khuyết vận động, Chương Đình Phúc sinh viên Trường đại học Tây Nguyên không chọn dừng lại trước những giới hạn của bản thân. Từ hành trình học tập đến những lớp học tình nguyện nơi vùng cao, Phúc đang từng ngày lan tỏa giá trị của giáo dục và khẳng định: người khuyết tật không chỉ cần được cảm thông, mà còn có thể trao đi yêu thương và tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Mang tiếng Anh vượt núi: Câu chuyện của chàng sinh viên khuyết tật

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
