Toàn cảnh 17h: Mẹ giúp con gái dàn dựng đám tang giả | Shark Thủy hối lộ 'vẽ' doanh thu khống

Toàn cảnh 17h ngày 24.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 24.12: Mẹ giúp con gái dàn dựng đám tang giả | Shark Thủy hối lộ "vẽ" doanh thu khống

Shark Thủy bị truy tố lừa đảo hơn 7.677 tỉ, hối lộ hơn 20 tỉ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và một số đơn vị liên quan.

Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Đổ rác trộm lộng hành, còn đe dọa hành hung nhân viên vệ sinh?

Tình trạng xả rác thải bừa bãi tại khu vực cầu Ông Bé, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) TP.HCM đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đổ rác trộm lộng hành, đe dọa hành hung nhân viên vệ sinh





