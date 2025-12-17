Cổ phiếu Apax Holdings của 'Shark' Thủy bị hủy giao dịch trên sàn chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ hơn 83 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings trên hệ thống UPCoM. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này trên UPCoM là 19.12 và ngày chính thức hủy đăng ký giao dịch là 22.12. Apax Holdings có trụ sở tại số 88 Láng Hạ (Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi là Shark Thủy) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trước khi bị hủy giao dịch, cổ phiếu IBC đứng ở mức 1.700 đồng.

Lý do hủy đăng ký giao dịch được HNX nêu rõ là do công ty đã bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Công văn số 8570/UBCK-GSĐC ngày 9.12.2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp bắt buộc hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Cổ phiếu Apax Holdings của 'Shark' Thủy sắp rời sàn chứng khoán ẢNH: NGỌC THẮNG

Apax Holdings từng niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM từ năm 2017. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Sau đó, cổ phiếu này chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Theo dữ liệu công bố, Apax Holdings đã gần 3 năm không công bố thông tin tài chính, kể từ khi ghi nhận khoản lỗ hơn 69,1 tỷ đồng trong năm 2022.

Đáng chú ý, giữa tháng 11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, Egroup thành lập năm 2008, sau 19 lần thay đổi có vốn điều lệ 962 tỉ đồng, do ông Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Tập đoàn này hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm hơn 20 công ty, trong đó Egroup đóng vai trò chính, là công ty mẹ để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền vào các công ty trong hệ sinh thái. Để trả nợ cho nhà đầu tư, bù khoản kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Shark Thủy đã đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác định trong giai đoạn 2015 - 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền này đã được sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả...