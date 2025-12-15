Gần 3,4 tỉ cổ phiếu ngân hàng được 'lăn chốt' trả cổ tức trong tuần này

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 18.12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỉ cổ phiếu cho đợt này khi nhà đầu tư cứ sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chi trả 44,63 cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ khoảng 44,63%. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng từ gần 53.700 tỉ đồng lên gần 77.670 tỉ đồng. Cổ phiếu CTG hiện đang giao dịch xoay quanh 49.500 đồng, tăng 37% so với một năm trước.

Trong tuần này có 3 ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu ẢNH: HDB

Trong tuần này, ngoài VietinBank còn có 2 ngân hàng khác cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đó là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 19.12 để chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ gần 30%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDB sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu, gồm cổ tức tỷ lệ 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 4,69% từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Tổng cộng số lượng phát hành đợt này gần 965 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ HDBank tăng từ 38.594 tỉ đồng lên hơn 50.053 tỉ đồng. Cổ phiếu HDB đang giao dịch ở mức 30.200 đồng, tăng18 % so với đầu năm nay.

Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - mã chứng khoán SGB) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 18.12 để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6,5%. Cổ đông cứ sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 65 cổ phiếu mới. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt này. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Saigonbank dự kiến tăng từ 3.388 tỉ đồng lên 3.608 tỉ đồng. Cổ phiếu SGB đang giao dịch quanh mức 13.500 đồng, tăng 12% qua một năm.

Như vậy, số lượng gần 3,4 tỉ cổ phiếu ngân hàng nói trên sẽ được đưa vào giao dịch trên sàn chứng khoán trong đầu năm mới. Đối với cổ đông trong khi chờ cổ phiếu được phép giao dịch thì vào ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu CTG, HDB và SGB sẽ được giảm xuống tương ứng theo tỷ lệ cổ phiếu được chi trả.