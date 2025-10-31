Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm VietinBank đạt 29.500 tỉ đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/10/2025 16:42 GMT+7

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 29.500 tỉ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30.9, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt hơn 2,76 triệu tỉ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,99 triệu tỉ đồng, tăng tương ứng 15,6%, phản ánh sự mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng và nhu cầu thực của nền kinh tế. Nguồn vốn huy động từ khách hàng đạt 1,78 triệu tỉ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm VietinBank đạt 29.500 tỉ đồng- Ảnh 1.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vietinbank đạt 29.500 tỉ đồng

ẢNH: T.M

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng đầu năm 2025 đạt 46.500 tỉ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 5,2%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 21%. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 29.500 tỉ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự chủ động trong điều hành, tối ưu hiệu quả cân đối vốn, tăng cường kiểm soát chi phí và khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh cốt lõi.

Bên cạnh đó, VietinBank định hướng tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, khả năng chống chịu trước các rủi ro, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay là 176%.

VietinBank đã triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số, minh chứng cho bước tiến hướng đến mô hình ngân hàng số toàn diện. Những sản phẩm số nổi bật như VietinBank iPay, VietinBank eFAST, eKYC, hành trình vay sản xuất kinh doanh cho khách hàng cá nhân, vay tiêu dùng online, giải ngân và bảo lãnh online, digiGOLD… đã mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch.

Tin liên quan

VietinBank triển khai giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp XKLĐ

VietinBank triển khai giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp XKLĐ

Với các chính sách ưu đãi toàn diện, VietinBank đang là ngân hàng tiên phong cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ) và các du học sinh, du học nghề, người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

VietinBank lợi nhuận ngân hàng kinh doanh Cho vay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận