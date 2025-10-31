Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm VietinBank đạt 29.500 tỉ đồng

Tính đến 30.9, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt hơn 2,76 triệu tỉ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,99 triệu tỉ đồng, tăng tương ứng 15,6%, phản ánh sự mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng và nhu cầu thực của nền kinh tế. Nguồn vốn huy động từ khách hàng đạt 1,78 triệu tỉ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vietinbank đạt 29.500 tỉ đồng ẢNH: T.M

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng đầu năm 2025 đạt 46.500 tỉ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 5,2%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 21%. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 29.500 tỉ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự chủ động trong điều hành, tối ưu hiệu quả cân đối vốn, tăng cường kiểm soát chi phí và khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh cốt lõi.

Bên cạnh đó, VietinBank định hướng tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, khả năng chống chịu trước các rủi ro, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay là 176%.

VietinBank đã triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số, minh chứng cho bước tiến hướng đến mô hình ngân hàng số toàn diện. Những sản phẩm số nổi bật như VietinBank iPay, VietinBank eFAST, eKYC, hành trình vay sản xuất kinh doanh cho khách hàng cá nhân, vay tiêu dùng online, giải ngân và bảo lãnh online, digiGOLD… đã mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch.