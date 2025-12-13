Giá USD hôm nay 13.12.2025: Ngân hàng giảm giá mua đô

Vietcombank giảm giá mua USD thêm 10 đồng, xuống 26.095 - 26.125 đồng, bán ra giữ nguyên ở mức kịch trần 26.405 đồng. ACB giảm giá mua thêm 10 - 20 đồng, xuống 26.090 - 26.120 đồng, bán ra giữ ở mức 26.405 đồng… So với đầu tuần, giá mua USD của các nhà băng giảm mạnh 45 đồng, trong khi bán ra chỉ giảm 4 đồng. Điều này khiến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng tăng lên 310 đồng thay vì 270 đồng mỗi USD.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 30 đồng, mua vào 30.076 - 30.380 đồng, bán ra 31.662 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng, mua vào 34.322 - 34.669 đồng, bán ra 35.779 đồng…

Giá mua USD ngân hàng giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index thêm 0,05 điểm, lên 98,39 điểm. Đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt vào thứ sáu, nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp do triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Fed đã cắt giảm lãi suất như dự kiến trong tuần này, nhưng bình luận của Chủ tịch Jerome Powell cùng tuyên bố đi kèm bị giới đầu tư đánh giá là ít "diều hâu" hơn, qua đó củng cố đà bán tháo USD.

Nhà đầu tư đang đối mặt với sự không chắc chắn về lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm tới, khi xu hướng lạm phát và sức mạnh thị trường lao động vẫn chưa rõ ràng. Các nhà giao dịch đang dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, trái ngược với dự báo của các nhà hoạch định chính sách, những người kỳ vọng chỉ một đợt cắt trong năm tới và một đợt vào năm 2027.

Cách chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế vốn đang chậm lại do ảnh hưởng của 43 ngày chính phủ liên bang đóng cửa vào tháng 10 và tháng 11. Mỹ cũng đang tiến vào năm bầu cử giữa kỳ, nơi tình hình kinh tế được dự đoán sẽ là tâm điểm, với việc Tổng thống Donald Trump kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh hơn.