Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 12.12.2025: Ngân hàng giảm mạnh giá mua, bán ra cao kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/12/2025 08:59 GMT+7

Các ngân hàng giảm mạnh giá mua vào USD, trong khi bán ra dù giảm nhưng vẫn chạm trần.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 6 đồng, xuống 25.148 đồng/USD. Vietcombank giảm giá USD 6 đồng, mua vào 26.105 - 26.135 đồng, bán ra 26.405 đồng. ACB giảm mạnh giá mua USD 40 đồng, xuống 26.110 - 26.140 đồng, bán ra giảm 6 đồng, còn 26.405 đồng. Vietinbank giảm mạnh giá mua vào 48 đồng, mua vào 26.107 đồng, bán ra giảm 6 đồng, còn 26.405 đồng… Giá bán USD của các ngân hàng vẫn đứng cao ở mức kịch trần. Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng thêm 60 đồng, mua vào lên 30.106 - 30.410 đồng, bán ra 31.693 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng, mua vào 34.343 - 34.690 đồng, bán ra 35.800 đồng…

Giá USD hôm nay 12.12.2025: Ngân hàng giảm mạnh giá mua, bán ra cao kịch trần- Ảnh 1.

Giá mua USD trong ngân hàng giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,43 điểm, xuống 98,36 điểm. Đồng USD còn chịu sức ép từ số liệu mới cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 4,5 năm. Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn mới tăng thêm 44.000, mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 7.2021, lên 236.000 trong tuần kết thúc ngày 6.12, sau khi điều chỉnh theo mùa. Các nhà đầu tư hiện tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Đồng franc Thụy Sĩ nhận được lực đỡ sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) quyết định giữ nguyên lãi suất. Đồng USD giảm 0,6% so với franc, xuống 0,7947, trước đó có lúc chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11. Ở diễn biến khác, đồng đô la Úc (AUD) suy yếu sau khi dữ liệu cho thấy việc làm trong tháng 11 giảm mạnh nhất trong chín tháng. Đồng AUD giảm 0,2%, xuống 0,6663 USD.

