Giá USD hôm nay 11.12.2025: Đô la cao kịch trần, EUR và bảng Anh tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 25.154 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD 1 đồng nhưng vẫn ở cao mức kịch trần. Vietcombank mua vào 26.141 - 26.171 đồng, bán ra 26.411 đồng. ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.411 đồng. Vietinbank mua vào 26.155 đồng, bán ra 26.411 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 185 đồng, lên 30.049 - 30.352 đồng chiều mua vào, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh tăng 200 đồng, mua vào 34.364 - 34.711 đồng, bán ra 35.823 đồng…

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 1 - 5.12) tăng 23.714 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó, bình quân 131.801 tỉ đồng/ngày, lên khoảng 659.003 tỉ đồng trong tuần. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 87% và 8%. Lãi suất bình quân có xu hướng ổn định, biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 3,89%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần không thay đổi so với tuần trước và giữ ở mức 3,93%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,08 điểm, xuống còn 98,57 điểm. Sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) thực hiện việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như thị trường dự đoán, xuống 3,5 - 3,75%/năm. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra tín hiệu rằng ngân hàng trung ương đã đạt được mức lãi suất trung lập, và những lần cắt giảm tiếp theo sẽ cần được dựa trên dữ liệu mới. Ngoài ra, cần lưu ý sau khi giảm lãi suất chính sách 75 điểm cơ bản kể từ tháng 9 và 175 điểm cơ bản kể từ tháng 9 năm ngoái, chờ xem lãi suất tác động đến nền kinh tế như thế nào.

Fed kỳ vọng GDP Mỹ tăng 2,3% năm tới, cao hơn so với dự báo hồi tháng 9 là 1,8%. Khi đó, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của cơ quan này cũng sẽ chỉ còn 2,4% và tỷ lệ thất nghiệp là 4,4%.