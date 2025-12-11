Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 11.12.2025: Đô la cao kịch trần, EUR và bảng Anh tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/12/2025 09:42 GMT+7

Các ngân hàng giảm nhẹ giá USD nhưng vẫn ở mức cao kịch trần. Giá các ngoại tệ khác như EUR, bảng Anh tăng nhanh.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 25.154 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD 1 đồng nhưng vẫn ở cao mức kịch trần. Vietcombank mua vào 26.141 - 26.171 đồng, bán ra 26.411 đồng. ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.411 đồng. Vietinbank mua vào 26.155 đồng, bán ra 26.411 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 185 đồng, lên 30.049 - 30.352 đồng chiều mua vào, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh tăng 200 đồng, mua vào 34.364 - 34.711 đồng, bán ra 35.823 đồng…

Giá USD hôm nay 11.12.2025: Đô la cao kịch trần, EUR và bảng Anh tăng mạnh- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 1 - 5.12) tăng 23.714 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó, bình quân 131.801 tỉ đồng/ngày, lên khoảng 659.003 tỉ đồng trong tuần. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 87% và 8%. Lãi suất bình quân có xu hướng ổn định, biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 3,89%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần không thay đổi so với tuần trước và giữ ở mức 3,93%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Index mất 0,08 điểm, xuống còn 98,57 điểm. Sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) thực hiện việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như thị trường dự đoán, xuống 3,5 - 3,75%/năm. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra tín hiệu rằng ngân hàng trung ương đã đạt được mức lãi suất trung lập, và những lần cắt giảm tiếp theo sẽ cần được dựa trên dữ liệu mới. Ngoài ra, cần lưu ý sau khi giảm lãi suất chính sách 75 điểm cơ bản kể từ tháng 9 và 175 điểm cơ bản kể từ tháng 9 năm ngoái, chờ xem lãi suất tác động đến nền kinh tế như thế nào.

Fed kỳ vọng GDP Mỹ tăng 2,3% năm tới, cao hơn so với dự báo hồi tháng 9 là 1,8%. Khi đó, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của cơ quan này cũng sẽ chỉ còn 2,4% và tỷ lệ thất nghiệp là 4,4%.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 10.12.2025: Đô tự do tiếp tục đi lùi

Giá USD hôm nay 10.12.2025: Đô tự do tiếp tục đi lùi

Giá USD trong ngân hàng đứng yên khi thị trường quốc tế cũng chờ thông tin lãi suất từ Fed.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Mỹ FED Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận