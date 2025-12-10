Giá USD hôm nay 10.12.2025: Đô tự do tiếp tục đi lùi

Sáng 10.12, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.155 đồng. Đồng loạt, nhiều ngân hàng thương mại cũng giữ nguyên giá USD. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank duy trì giá mua USD chuyển khoản lên 26.172 đồng, bán ra 26.412 đồng; Ngân hàng ACB cũng giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và bán ra 26.412 đồng…

Giá USD sáng 10.12 giảm trên thị trường tự do ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục giảm 10 đồng khi mua vào xuống 27.240 đồng, bán ra 27.340 đồng. Liên tiếp những ngày qua, đồng bạc xanh hạ nhiệt trên thị trường tự do và đang cao hơn ngân hàng khoảng 928 đồng, thấp hơn mức chênh lệch đến 1.500 đồng trong giữa tháng 11. Một số chuyên gia kinh tế đã dự báo tỷ giá USD/VND chốt hết năm 2025 chỉ tăng khoảng 4% (tính đến đầu tháng 12 đã tăng 3,5% so với cuối năm 2024). Hiện tại, áp lực lên tỷ giá đã giảm bớt, nhất là với khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất sau cuộc họp kéo dài 2 ngày 9 - 10.12.

Giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 99,24 điểm, tăng 0,16 điểm so với hôm qua. Báo cáo JOLTS của Bộ Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy số vị trí tuyển dụng nước này trong tháng 10 tăng 12.000 lên 7,67 triệu, vượt dự báo 7,15 triệu - cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, có thể làm giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Lãi suất giảm thường sẽ đẩy đồng USD đi xuống.

Thị trường hiện dự báo 87,4% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) trong tuần này, giảm 2% so với xác suất trước đó. Trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi thông tin từ Fed, thị trường chứng khoán Mỹ cũng ít biến động. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9.12 (rạng sáng ngày 10.12 theo giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,09% xuống 6.840,5 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,13% lên 23.576,49 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 0,38%, chốt phiên với 47.560,29 điểm.