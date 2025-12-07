Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 7.12.2025: Đồng loạt giảm ngược chiều euro và bảng Anh

An Yến
An Yến
07/12/2025 08:06 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt giảm, ngược chiều với một số ngoại tệ khác như euro, bảng Anh.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu giảm nhẹ trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản xuống 26.168 đồng, bán ra còn 26.408 đồng. So với cuối tuần trước, Vietcombank tăng thêm 8 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 4 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và giảm 4 đồng ở chiều bán ra sau một tuần, xuống 26.408 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 30 đồng sau một tuần khi mua vào xuống 27.400 đồng, bán ra còn 27.500 đồng.

Giá USD hôm nay 7.12.2025: Đồng loạt giảm ngược chiều euro và bảng Anh- Ảnh 1.

Giá USD đồng loạt giảm trong tuần ngược chiều với giá euro và bảng Anh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, một số ngoại tệ khác tiếp tục tăng trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 219 đồng khi mua vào lên 30.243 đồng, bán ra 31.519 đồng; bảng Anh tăng 316 đồng khi mua vào lên 34.597 đồng, bán ra 35.705 đồng; yen Nhật cũng tăng 1,49 đồng khi mua vào ở mức 165,85 đồng và bán ra 174,63 đồng…

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các ngân hàng thương mại để ổn định thị trường tiền tệ. Đồng thời, nhà điều hành đã nâng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng từ 4% lên 4,5% trong phiên 4.12. Những động thái này được các chuyên gia kinh tế cho rằng là linh hoạt, góp phần giảm áp lực tỷ giá từ nay đến cuối năm.

Giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Cuối tuần, USD-Index còn 98,99 điển, giảm 0,49 điểm so với cuối tuần trước. Báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, đều khớp dự báo của các nhà kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) - loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% so với tháng 8 và cũng khớp với kỳ vọng. Nếu so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn so với mức 2,9% của tháng 8. Điều này càng khiến các nhà đầu tư có niềm tin vào việc giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại kỳ họp sắp diễn ra. Đây là nguyên nhân đẩy đồng bạc xanh giao dịch ở gần mức thấp nhất trong năm…

