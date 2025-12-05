Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 5.12.2025: Giảm nhưng ở mức kịch trần

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/12/2025 08:58 GMT+7

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD nhưng vẫn ở mức kịch trần. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại nhưng vẫn đang ở mức thấp trong 5 tuần trở lại đây.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm thêm 1 đồng, còn 25.151 đồng/USD. Các ngân hàng giảm giá USD 1 đồng nhưng vẫn ở mức cao kịch trần. Vietcombank mua vào 26.138 - 26.168 đồng, bán ra 26.408 đồng. ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.408 đồng. Vietinbank mua vào 26.172 đồng, bán ra 26.408 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 23 đồng, còn 29.941 - 30.243 đồng chiều mua vào, bán ra 31.519 đồng; bảng Anh giảm 16 đồng, mua vào 34.251 - 34.597 đồng, bán ra 35.705 đồng…

Giá USD hôm nay 5.12.2025: Giảm nhưng ở mức kịch trần- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng trở lại, chỉ số USD - Index thêm 0,2 điểm, lên 99,06 điểm. Dù tăng nhưng USD vẫn đang dao động gần mức thấp nhất trong 5 tuần, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Dữ liệu từ LSEG cho thấy, giới giao dịch đang đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ hạ 0,25 điểm phần trăm.

Đồng USD cũng chịu áp lực trong những ngày gần đây, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett có thể thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5. Ông Hassett được dự đoán sẽ thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất mạnh hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố lựa chọn người kế nhiệm ông Powell vào đầu năm tới, kéo dài quá trình chọn lựa, mặc dù trước đó ông từng tuyên bố đã có quyết định.

Thêm vào đó, dữ liệu từ Mỹ công bố cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tuần trước, giúp xoa dịu lo ngại về sự suy yếu mạnh của thị trường lao động. Tuy nhiên, con số này hầu như không làm thay đổi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 4.12.2025: Đô la Mỹ giảm, còn EUR, bảng Anh tăng mạnh

Giá USD hôm nay 4.12.2025: Đô la Mỹ giảm, còn EUR, bảng Anh tăng mạnh

Giá USD trong và ngoài nước giảm, trong khi đó các ngoại tệ khác tăng mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Vietcombank Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận