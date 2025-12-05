Giá USD hôm nay 5.12.2025: Giảm nhưng ở mức kịch trần

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm thêm 1 đồng, còn 25.151 đồng/USD. Các ngân hàng giảm giá USD 1 đồng nhưng vẫn ở mức cao kịch trần. Vietcombank mua vào 26.138 - 26.168 đồng, bán ra 26.408 đồng. ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.408 đồng. Vietinbank mua vào 26.172 đồng, bán ra 26.408 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 23 đồng, còn 29.941 - 30.243 đồng chiều mua vào, bán ra 31.519 đồng; bảng Anh giảm 16 đồng, mua vào 34.251 - 34.597 đồng, bán ra 35.705 đồng…

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng trở lại, chỉ số USD - Index thêm 0,2 điểm, lên 99,06 điểm. Dù tăng nhưng USD vẫn đang dao động gần mức thấp nhất trong 5 tuần, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Dữ liệu từ LSEG cho thấy, giới giao dịch đang đặt cược gần 90% khả năng Fed sẽ hạ 0,25 điểm phần trăm.

Đồng USD cũng chịu áp lực trong những ngày gần đây, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett có thể thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5. Ông Hassett được dự đoán sẽ thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất mạnh hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố lựa chọn người kế nhiệm ông Powell vào đầu năm tới, kéo dài quá trình chọn lựa, mặc dù trước đó ông từng tuyên bố đã có quyết định.

Thêm vào đó, dữ liệu từ Mỹ công bố cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tuần trước, giúp xoa dịu lo ngại về sự suy yếu mạnh của thị trường lao động. Tuy nhiên, con số này hầu như không làm thay đổi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới.