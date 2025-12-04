Giá USD hôm nay 4.12.2025: Đô la Mỹ giảm, còn EUR, bảng Anh tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 25.152 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD 1 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.139 - 26.169 đồng, bán ra 26.409 đồng; ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.409 đồng… Trong khi đó, các ngoại tệ khác tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 80 đồng, lên 29.963 - 30.265 đồng chiều mua vào, bán ra 31.542 đồng; bảng Anh tăng 300 đồng, mua vào 34.267 - 34.613 đồng, bán ra 35.721 đồng…

Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ 24 - 28.11) đạt khoảng 540.436 tỉ đồng, bình quân 108.087 tỉ đồng/ngày, giảm 20.729 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 87% và 8%. Lãi suất bình quân có xu hướng biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng nhẹ lần lượt 0,02%/năm và 0,01%/năm, lên mức 3,90%/năm và 3,93%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,03%/năm, xuống mức 3,95%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,47 điểm, còn 98,89 điểm. Đồng bạc xanh giảm sâu hơn trong thời gian ngắn sau khi báo cáo việc làm ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ bất ngờ giảm 32.000 việc làm trong tháng 11. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo mức tăng 10.000 việc làm.

Đồng USD suy yếu những ngày gần đây trong bối cảnh gia tăng đồn đoán rằng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett có thể được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5, và sẽ thúc đẩy các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng, Fed đang quá chậm trong việc hạ lãi suất. Tuy nhiên, tân Chủ tịch Fed dù là ai cũng không thể tự mình quyết định chính sách, vốn do một ủy ban đưa ra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế năm tới, song cho rằng vẫn cần giảm lãi suất trong bối cảnh nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà ở, đang suy yếu. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất liên bang hiện dự đoán tới 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần tới.

Đồng EUR đã chạm mức cao nhất trong gần 7 tuần so với đồng USD nhờ số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR mở rộng. Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hai năm rưỡi vào tháng 11, khi lĩnh vực dịch vụ vững mạnh bù đắp sự suy yếu của ngành sản xuất.