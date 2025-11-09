Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 9.11.2025: Tiếp tục tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống

An Yến
An Yến
09/11/2025 07:32 GMT+7

Giá USD trong nước tăng nhẹ trong khi nhiều ngoại tệ khác như euro, bảng Anh quay đầu đi xuống.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng nhẹ trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.118 đồng, bán ra 26.358 đồng, tăng 11 đồng so với cuối tuần trước. ACB giữ nguyên chiều mua vào 26.130 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra sau một tuần, lên 26.358 đồng… Tương tự, giá USD tự do tiếp tục tăng cao trong tuần, đưa giá mua lên 27.930 đồng, bán ra 28.030 đồng, cao hơn cuối tuần trước 230 đồng.

Giá USD hôm nay 9.11.2025: Tiếp tục tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống- Ảnh 1.

Giá USD tăng trong tuần đẩy euro và bảng Anh quay đầu giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá euro tại Vietcombank giảm 83 đồng sau một tuần, đưa giá mua xuống 29.878 đồng, bán ra còn 31.139 đồng; bảng Anh tăng 300 đồng ở chiều mua, lên 33.993 đồng nhưng giảm 40 đồng ở chiều bán ra, còn 35.081 đồng. Riêng yen Nhật tăng 1 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào lên 167,42 đồng và bán ra 176,27 đồng…

Theo đánh giá của FiinGroup, dù Việt Nam vẫn duy trì thặng dư thương mại lớn cùng dòng vốn FDI và kiều hối tích cực, lượng USD thực chảy vào hệ thống ngân hàng lại không nhiều, khi doanh nghiệp và cá nhân có xu hướng nắm giữ USD trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao 4 - 4,25%. Do đó, áp lực tỷ giá vẫn còn lớn, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất tiền đồng duy trì ở mức thấp, làm thu hẹp chênh lệch lợi suất USD-VND và gia tăng động lực nắm giữ ngoại tệ.

Giá USD thế giới giảm nhẹ sau một tuần. Chỉ số USD-Index đạt 99,56 điểm, giảm 0,2 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh suy yếu khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về nền kinh tế Mỹ khi chính phủ nước này đóng cửa hơn một tháng qua. Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng bị trì hoãn, buộc giới đầu tư phải dựa vào dữ liệu khu vực tư nhân - vốn cho thấy thị trường lao động mất việc trong tháng 10 - để đánh giá khả năng Fed hạ lãi suất thêm trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đặt cược khoảng 66% khả năng Fed giảm lãi suất thêm 0,25% điểm vào tháng 12...

