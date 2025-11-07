Giá USD hôm nay 7.11.2025: Ngân hàng tăng kịch trần

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng, lên 25.103 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá đô la Mỹ thêm 3 đồng, Vietcombank mua vào 26.088 - 26.118 đồng, bán ra 26.358 đồng; ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.358 đồng; Vietinbank mua vào 26.105 đồng, bán ra 26.358 đồng… Các ngân hàng tăng giá USD lên mức kịch trần.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR thêm 50 đồng, lên 29.579 - 29.878 đồng, bán ra 31.139 đồng; bảng Anh tăng thêm 140 đồng, mua vào 33.653 - 33.993 đồng, bán ra 35.081 đồng; yen Nhật tăng 0,54 đồng, lên 165,75 - 167,42 đồng mua vào, bán ra 176,27 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đô la Mỹ giảm trở lại, chỉ số USD - Index mất 0,48 điểm, xuống 99,72 điểm. Giá đô la Mỹ tiếp tục giảm so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ khi các số liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Theo báo cáo của công ty tư vấn nhân sự Challenger, Gray & Christmas vừa công bố, các doanh nghiệp Mỹ đã cắt giảm hơn 150.000 việc làm trong tháng 10, mức cắt giảm cao nhất cho tháng này trong hơn hai thập kỷ. Nguyên nhân được cho là do các ngành công nghiệp đang đẩy mạnh tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và cắt giảm chi phí hoạt động. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang trải qua đợt đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử, dữ liệu kinh tế từ các nguồn tư nhân như báo cáo trên ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, bởi thiếu vắng các số liệu chính thức từ cơ quan nhà nước.

Theo dữ liệu từ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã tăng lên 69%, so với mức 62% của ngày trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp đáng kể so với mức gần 98% được thị trường định giá vào cuối tháng 10.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng giá sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất trước thời điểm công bố ngân sách tháng này. Quyết định này được thị trường dự báo từ trước, dù trước đó vẫn có khoảng một phần ba khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất.