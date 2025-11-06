Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Xử lý 2 công ty vàng vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/11/2025 15:32 GMT+7

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra 2 công ty vàng vi phạm những quy định trong phòng chống rửa tiền (PCRT). Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 2 đơn vị này số tiền từ 775 triệu đến 1,05 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra 2 công ty vàng bạc đá quý, đoàn thanh tra không phát sinh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, chưa có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường vàng… Tuy nhiên, cả 2 công ty đều có vi phạm quy định về PCRT.

Đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải (tỉnh Đồng Tháp), đoàn thanh tra kết luận đơn vị vi phạm trong công tác PCRT như không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định của luật Phòng chống rửa tiền; không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo đối với 32 giao dịch lớn, vi phạm quy định về mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Công ty cũng không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; không thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng.

Xử lý 2 công ty vàng vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền- Ảnh 1.

Hai công ty vàng vi phạm quy định về PCRT

ẢNH: NGỌC THẠCH

Còn Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm (tỉnh Đồng Tháp) có những vi phạm hạn chế như không thu thập thông tin nhận biết khách hàng đối với 99 giao dịch, thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng đối với 1.563 giao dịch, không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền…

Nguyên nhân của những lỗi vi phạm này, theo đánh giá của đoàn thanh tra là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đoàn thanh tra đánh giá các vi phạm của công ty chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 42 ngày 10.10 đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải về 3 hành vi (ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền) với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng. Đến ngày 17.10, công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

Tương tự, Chánh Thanh tra NHNN - chi nhánh khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41 ngày 10.10 đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm về 4 hành vi (ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không thu thập, thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng; không báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền) với tổng số tiền phạt là 1,025 tỉ đồng. Đến ngày 13.10, công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

vàng công ty Ngân hàng Nhà nước phòng chống rửa tiền giao dịch
