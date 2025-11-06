Giá USD hôm nay 6.11.2025: Đô tự do tăng

Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn định đầu ngày, ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.351 đồng; Vietcombank mua vào 26.101 - 26.131 đồng, bán ra 26.351 đồng; Sacombank mua vào 26.169 đồng, bán ra 26.351 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tăng 30 đồng, mua vào 27.780 đồng, bán ra 27.910 đồng.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, sau khi Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản cho Bộ Công an, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối, tỷ giá thị trường tự do đã chững lại đà tăng mạnh mẽ ba tuần trước đó. Tuy nhiên, mức chênh so với thị trường chính thức vẫn còn cao do nhu cầu USD tăng mạnh cuối năm và việc chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới tăng trở lại trong một tháng gần đây. Dù vậy, tỷ giá sẽ không quá biến động như giai đoạn quý 2, và kỳ vọng tỷ giá thị trường tự do sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong 1 - 2 tuần tới.

Ngân hàng không thay đổi giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ sau khi tăng lên mức cao, chỉ số USD-Index xuống 0,06 điểm, còn 100,16 điểm. Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 5 tháng khi các dữ liệu kinh tế công bố đã làm dịu bớt lo ngại về tình hình kinh tế và thị trường lao động Mỹ, khiến giới đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay. Mỹ vừa công bố số liệu việc làm khu vực tư nhân có thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, vượt xa dự báo tăng 28.000 việc làm theo khảo sát của Reuters. Dù mức tăng này chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thị trường lao động, khi một số ngành như dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân sự tháng thứ 3 liên tiếp. Song kết quả vẫn giúp xoa dịu lo ngại về sự suy yếu của thị trường việc làm. Ngoài ra, dữ liệu khác cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã cải thiện trong tháng 10 nhờ sự gia tăng vững chắc của các đơn đặt hàng mới.

Hầu hết dữ liệu hiện có đều cho thấy sự bền bỉ của thị trường lao động Mỹ, khả năng Fed sẽ thực hiện một lộ trình nới lỏng mạnh tay đang trở nên khá mong manh, và các nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn trong việc đặt cược vào xu hướng lợi suất giảm.

Giới đầu tư cũng theo dõi sát phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Mỹ, nơi các thẩm phán đặt nghi vấn về tính hợp pháp của các mức thuế quan rộng rãi do Tổng thống Donald Trump áp đặt, một vụ việc có thể ảnh hưởng đến quyền hạn của tổng thống, đồng thời tác động mạnh đến kinh tế và thị trường tiền tệ toàn cầu.