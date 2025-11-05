Giá USD hôm nay 5.11.2025: Đô tự do bật tăng

Sáng 5.11, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.097 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 22 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.131 đồng, bán ra tăng 2 đồng lên 26.349 đồng. Trong khi đó, ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.140 đồng nhưng tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.351 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tăng thêm 10 đồng khi mua vào lên 27.700 đồng và bán ra 27.800 đồng.

Giá USD sáng 5.11 trong nước đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND có thể xuất hiện những giai đoạn căng thẳng cục bộ do nhu cầu ngoại tệ cao đến từ hoạt động rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài gián tiếp, các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước, nhu cầu mua USD của kho bạc cũng như của các doanh nghiệp xuất khẩu… Tuy nhiên, tính cho đến hết năm 2025, Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể kiểm soát được mức tăng của tỷ giá không quá 5%.

Giá USD thế giới bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index lên 99,98 điểm, tăng 0,12 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh lên cao nhất trong ba tháng qua. Chính phủ Mỹ có khả năng đóng cửa dài nhất từ trước đến nay, khiến việc công bố dữ liệu chính phủ bị gián đoạn, nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào các báo cáo kinh tế không chính thức, bao gồm báo cáo việc làm quốc gia của ADP. Báo cáo của ADP cho tháng 10 được dự kiến công bố vào hôm nay (theo giờ Mỹ). Việc không thể công bố các báo cáo dữ liệu khiến cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó giảm thêm lãi suất. Mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ đã hạ lãi suất vào tuần trước nhưng Chủ tịch Fed - Jerome Powell cho rằng việc giảm lãi suất đó có thể là lần cuối cùng trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất 71% Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp trong tháng 12, thấp hơn nhiều so với mức dự báo xác suất hơn 90% một tuần trước đó.