Giá USD hôm nay 4.11.2025: Tăng nhẹ trong khi bảng Anh, euro đi xuống

Sáng 4.11, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.095 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD được Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.109 đồng, bán ra lên 26.349 đồng; ACB tăng chiều mua 10 đồng, lên 26.140 đồng nhưng chiều bán ra giảm 7 đồng, xuống 26.349 đồng…

Một số ngoại tệ khác giảm ngược chiều USD. Chẳng hạn, Vietcombank giảm giá euro 37 đồng, đưa giá mua xuống 29.795 đồng và bán ra còn 31.052 đồng; bảng Anh giảm 20 đồng khi mua vào xuống 33.975 đồng, bán ra xuống 35.063 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,17 đồng khi còn mua vào 166,16 đồng và bán ra 174,95 đồng...

Giá USD thế giới không biến động nhiều khi chỉ số USD-Index xoay quanh 99,86 điểm. Đồng USD tiếp tục dao động ở mức cao nhất trong ba tháng so với rổ tiền tệ chính, kéo dài mức tăng từ tuần trước do nghi ngờ về triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hơn một tháng do bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, dẫn tới việc Quốc hội chưa thể thông qua dự luật ngân sách cho năm tài khóa 2026. Hậu quả của việc đóng cửa ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, bao gồm cả các kiểm soát viên không lưu, tiếp tục không được nhận lương... Điều này khiến việc công bố các số liệu của nền kinh tế bị trì hoãn như tuần này dự kiến bao gồm cả bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Các số liệu chưa được công bố càng khiến cho chính sách của Fed khó dự báo, mặc dù có vẻ những thông tin này cũng chưa có gì đáng kể.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn gia tăng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.11 (rạng sáng 4.11 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,46%, đóng cửa ở mức 23.835 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 0,17% lên 6.852 điểm. Riêng chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,48% xuống 47.337 điểm.