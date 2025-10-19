Giá USD hôm nay 19.10.2025: Giảm suốt tuần, ngược chiều euro và bảng Anh

Giá USD trong nước ghi nhận giảm trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản 26.146 đồng, bán ra 26.356 đồng, tăng nhẹ 2 đồng ở chiều mua nhưng giảm 28 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ACB cũng tăng 10 đồng ở chiều mua vào, lên 26.170 đồng nhưng giảm 28 đồng ở chiều bán ra, còn 26.356 đồng… Ngược lại, giá USD tự do tăng cao khoảng 470 - 480 đồng so với cuối tuần trước, đưa giá mua lên 27.220 đồng, bán ra 27.350 đồng.

Giá USD sụt giảm ngược chiều euro và bảng Anh ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá euro tại Vietcombank tăng 348 đồng sau một tuần khi mua chuyển khoản lên 30.350 đồng, bán ra 31.630 đồng; bảng Anh tăng 400 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 34.852 đồng, bán ra lên 35.968 đồng; yen Nhật cũng tăng 2,93 đồng khi mua vào 170,93 đồng và bán ra 179,97 đồng…

Giá USD thế giới cũng giảm trong tuần khi chỉ số USD-Index xuống 98,54 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 0,3 điểm. Đồng bạc xanh vẫn ở mức thấp trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung mặc dù Tổng thống Donald Trump mới đây đã xác nhận một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, qua đó xoa dịu một số lo ngại của thị trường. Cụ thể, truyền thông Trung Quốc ngày 18.10 đưa tin Phó thủ tướng Hà Lập Phong của nước này và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã điện đàm vào tối 17.10 (theo giờ Mỹ). Vài giờ trước thông tin về cuộc điện đàm, kênh truyền hình Fox News đã phát trích đoạn phỏng vấn trong đó Tổng thống Donald Trump xác nhận vẫn sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Hàn Quốc vào cuối tháng này…

Cùng lúc đó, sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1.10 đến nay đã gần 3 tuần khiến các nhà đầu tư vẫn lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế hàng đầu thế giới nên dòng vốn tìm đến các tài sản an toàn nhiều hơn. Những nguyên nhân đó đẩy đồng USD đi xuống…