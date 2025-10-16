Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 16.10.2025: Đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới

Thanh Xuân
16/10/2025 08:46 GMT+7

Giá USD trong và ngoài nước đồng loạt giảm. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm nhẹ nhưng vẫn đang cao hơn giá trong ngân hàng 830 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống 25.109 đồng/USD. Kể từ mức đỉnh lập được cuối tháng 8, tỷ giá trung tâm đã giảm gần 190 đồng/USD và về mức thấp đầu tháng 7. Các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD 5 đồng, ACB mua vào còn 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.384 đồng; Sacombank mua vào 26.150 đồng, bán ra 26.364 đồng; Vietcombank mua vào 26.124 - 26.154 đồng, bán ra 26.364 đồng… Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giảm nhẹ 5 đồng, mua vào 27.094 đồng, bán ra 27.194 đồng. Giá đô tự do cao hơn ngân hàng khoảng 830 đồng/USD, đây là mức chênh lệch lớn nhất trong nhiều tháng qua.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 90 đồng, mua vào lên 29.920 - 30.222 đồng, bán ra 31.497 đồng; bảng Anh tăng 170 đồng, mua vào 34.438 - 34.786 đồng, bán ra 35.900 đồng…

Giá USD hôm nay 16.10.2025: Đồng loạt giảm cả trong nước và thế giới- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,4 điểm, xuống 98,67 điểm. Đồng USD giảm giá so với đồng EUR và yen Nhật trong phiên giao dịch thứ tư, khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, cho rằng đây là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giới giao dịch theo dõi chặt chẽ các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất sắp tới, trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, khiến việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn. Báo cáo Beige Book của Fed công bố cùng ngày cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ hầu như không thay đổi, trong khi thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, các dấu hiệu yếu đi đã bắt đầu xuất hiện, bao gồm tình trạng sa thải gia tăng và người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập trung bình, thấp đang thắt chặt chi tiêu.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 28 đến 29.10, tiếp theo là một đợt giảm nữa vào tháng 12 và thêm ba lần cắt giảm trong năm tới.

